Картина 1934 года "Страсть" (愛染, Aizen) кисти японского художника Кавабаты Рюси (1885–1966) является одной из самых символических работ своего времени. Эксперты в области искусства отмечают, что эта внешне простая картина содержит ряд намеков.

Сама работа автора выполнена на двустворчатой ширме размером 168,2 × 168,5 см, которая при необходимости раскладывается на две отдельные композиции. Благодаря этой особенности картина обретает новые смыслы — от идилличности природы до глубины личных и сокровенных чувств.

Следует отметить, что само название "Страсть" (愛染, Aizen) является буквальным переводом этого слова, ведь оно имеет несколько значений. Само слово происходит из буддизма и означает привязанность, влечение, увлечение, которые могут перерасти в одержимость.

По сути, картина Кавабаты Рюши — это не просто красивая сцена на холсте, а демонстрация силы влечения, чувств и искренности между влюблёнными. А теперь давайте рассмотрим детали картины, которые указывают на лейтмотив произведения.

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Символизм и буквальность: что изображено на полотне "Страсть"

На ней изображена пара уток-мандаринок, плавающих среди красных кленовых листьев. Согласно традициям японского искусства, утки-мандаринки символизируют супружескую любовь и верность.

Еще один ключевой элемент — красные кленовые листья. Их наличие на воде озера или водоема указывает на силу любовных чувств между обоими животными, в которых легко узнать влюбленную пару. Эксперты добавляют, что можно заметить разницу между самцом и самкой — у него яркая пестрая окраска, а у самки — более сдержанные цвета.

Полноразмерное изображение картины "Страсть" Фото: adachi-museum.or.jp

Следующий показательный момент на полотне автора — пропорции птиц и окружающих их элементов. Они (утки — прим. ред.) значительно меньше, но их взаимодействие является центральным элементом композиции.

В то же время другой аспект, касающийся птиц, связан с идеей Кавабаты Рюши. Он знал, что в реальности утки-мандаринки в культуре японцев — это символ супружеской верности, тогда как в природе они образуют пары только на сезон размножения, а затем — могут выбрать новых партнеров в следующем сезоне.

Расстояние, красные листья и белые отметки-тропы свидетельствуют о нарастании чувств между птицами Фото: скриншот

Однако символика уток — это понимание интерпретации природы, в которой Кавабата Рюши через картину "Страсть" заложил главный лейтмотив: люди должны видеть в природе образ идеальной любви, хотя сама природа может и не соответствовать таким представлениям.

В настоящее время произведение японского мастера хранится в Музее искусств Адачи в Японии. Сейчас оно будет представлено в активной экспозиции до 28 февраля 2027 года, после чего отправится в другие музеи.

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