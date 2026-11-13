ИИ на страже искусства: как алгоритм помог реставраторам воссоздать редкий шедевр (фото)

В Нью-Йорке реставраторы и специалисты Parrish Art Museum провели реставрацию картины "Уютный уголок" художника Уильяма Меррита Чейза. Искусствоведы решили задействовать ИИ, чтобы он помог специалистам определить правильный порядок действий.

Само полотно Чейза уже несколько раз проходило реставрацию, поэтому специалисты решили использовать ИИ для анализа изменений в картине — с момента её создания и с учётом всех реставраций. Об этом пишет The Art Newspaper.

"„Уютный уголок“ — важная работа в творчестве Уильяма Мерритта Чейза, поскольку она отражает конкретный момент в искусстве XIX века и собственный период творчества Чейза, на который оказали влияние японское искусство и дизайн", — говорит ассоциированный куратор музея Кейтлин Холлоран.

СМИ пишут, что за прошедшие годы полотно прошло как минимум две реставрации, которые существенно изменили внешний вид картины. Так, реставрационные работы 1960-х годов сопровождались нанесением интенсивной ретуши и пятнистой окраски, а также использованием неравномерных лаков. Некоторые из этих вмешательств изменяли текстуру поверхности различных участков или приводили к изменению цвета со временем.

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Команда реставраторов использовала ИИ для реставрации картины Фото: Modern Art Conservation

Музей и команда специалистов из Modern Art Conservation во главе с реставратором Сюзанн Сиано должны были определить, какие именно работы необходимо провести перед открытием выставки. Так в голову пришла идея задействовать ИИ — он должен был сравнить историческую фотографию и цветное изображение полотна, чтобы создать композицию с участками, где в полотне имеются изменения.

"Хотя мы довольно хорошо владеем Photoshop, мы решили, что стоит посмотреть, что может предложить ИИ. Он оказался очень полезным, главным образом благодаря своей скорости. Это не было мгновенно, но значительно быстрее, чем составлять сравнения вручную", — говорит г-жа Сиано.

Г-жа Сиано подчеркивает, что они не просто устранили все несоответствия, выявленные программным обеспечением. Благодаря ИИ удалось воссоздать первоначальный замысел художника, сбалансировать палитру и найти идеальный баланс между оригиналом и современным обликом полотна.

Команда реставраторов использовала ИИ для реставрации картины Фото: Modern Art Conservation

"Что касается определения способа реставрации картины, мы считаем, что использование ИИ будет носить сугубо индивидуальный характер в каждом конкретном случае. Однако мы ожидаем, что он станет всё более ценным инструментом исследования: например, для поиска исторических изображений или релевантных источников", — констатирует г-жа Сиано, добавив, что в работе реставратора основную работу должен выполнять специалист, а не машина.

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