Заброшенную историческую башню превратили в люксовый особняк: сколько она стоит (фото)

53-метровая старая башня Гадлоу в британском графстве Кент относится к одному из важных памятников истории Туманного Альбиона. После многолетнего забвения и восстановления в начале 2010-х годов, она вызвала ажиотаж и интерес среди покупателей.

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Сейчас эту башню предлагают приобрести любому лицу, которое готово отдать 2, 78 млн фунтов (156 млн грн), говорится в объявлении на популярном риэлтерском ресурсе Rightmove.

Сама башня имеет довольно запутанную и интересную историю: она была построена в 1838 году богатым купцом Уолтером Бартоном Мэем. Она имела очень личную функцию — он хотел следить за своей женой, которая оставила его ради местного фермера.

Панорама на башню Фото: rightmove.co.uk Лестница внутри башни Фото: rightmove.co.uk

Позже сооружение служило наблюдательным пунктом во время Второй мировой, но впоследствии пришло в упадок вплоть до начала 21-го века. Башню спас придворный художник Бернард Хейлстоун, а полноценная реставрация состоялась в 2013 году благодаря гранту в £4,2 млн от English Heritage и Heritage Lottery Fund.

Башня расположена в деревне Гадлоу, а в ее комплекс также входит шесть соседних зданий, бывших частью бывшего замка и ныне превращенных в частные жилые дома с общим доступом к живописному озеру и ландшафтным садам.

Несмотря на историческую аутентичность — готические арочные окна, лепнина, зубчатые парапеты, — интерьер башни максимально современный: есть кинотеатр, четыре ванные комнаты, частный сад и даже лифт. Самая известная спальня называется "Комната Рапунцель" — она ведет на крышную террасу с потрясающим видом на 360 градусов.

Гостиная в башне Харлоу Фото: rightmove.co.uk Столовая в башне Харлоу Фото: rightmove.co.uk

Также на территории 1,2 га есть поле для крокета и декоративное озеро с лодками. Несмотря на частную локацию, рядом — оживленная улица села с магазинами, пабами, библиотекой и парикмахерской, а до Лондона можно доехать на поезде за 30-40 минут.

"Этот дом был для меня честью и привилегией. Мы с семьей провели здесь незабываемые годы, но мой бизнес переезжает за границу, поэтому пришло время передать этот дом тем, кто оценит его уникальность", — заявил предыдущий владелец журналистам The Sun.

Агент по недвижимости Джеймс Маккензи из Strutt & Parker добавил, что сама башня Хадлоу является исторически уникальным объектом — в нее вложено £4,5 миллиона, поэтому она одновременно и памятник, и новостройка.

"Башня — это настоящее произведение искусства. И мы уже имеем десятки запросов, в том числе от иностранных покупателей", — рассказал господин Маккензи.

Ранее Фокус рассказывал, что в Польше нашли ранее неизвестную башню. Во время реставрационных работ вблизи церкви обращения святого Павла в Люблине исследователи обнаружили остатки средневекового сооружения, которое ранее не было задокументировано.

Впоследствии стало известно, как построили самое высокое здание из 3D-принтера. Уникальным зданием украсили деревню Мулегнс в швейцарских Альпах в попытке спасти ее от полного исчезновения.