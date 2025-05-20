В деревне с 14 жителями построили самое высокое здание из 3D-принтера (фото)

Уникальным зданием украсили деревню Мулегнс в швейцарских Альпах в попытке спасти ее от полного исчезновения. Башня Tor Alva напоминает украшение из сахара и служит обзорной площадкой.

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Об этом пишет NZZ.

Деревня Мулегнс борется за выживание, как и многие деревни в отдаленных долинах Швейцарии. Она существует уже несколько тысяч лет, но сейчас может исчезнуть, так как тут всего 14 жителей и большинство из них пенсионеры.

Но Культурный фонд Оригена считает, что деревня выживет, если создать в ней новую достопримечательность. И ею стала 30-метровая башня Tor Alva, целиком созданная с помощью 3D-принтера в Цюрихе, а затем аккуратно перенесенная в деревню. Это самая высокая башня в мире, построенная с помощью цифрового моделирования.

Башня стала достопримечательностью крохотной деревни в Альпах Фото: NZZ

Здание было открыто на этой неделе. 19 мая вертолет эффектно сорвал с башни серебристое покрывало. Помимо строительства башни, напечатанной на 3D-принтере, Культурный фонд Origen, возглавляемый театральным деятелем Джованни Нецером уже реализовал и другие проекты в Мулегнсе: построив башню на перевале и переоборудовав местный замок Риом в театр.

Но Tor Alva – уникальное сооружение. Здание было разработано в сотрудничестве с Швейцарской высшей технической школой Цюриха. Белая башня с ее витыми колоннами, напоминающими сахар, должна напоминать о швейцарцах, которые эмигрировали за границу, чтобы прославиться как кондитеры.

Проекты направлены на привлечение туристов в деревню. Те, кто приедут, скорее всего, в основном будут людьми культурно подкованными и обеспеченными. Всем желающим посетить церемонию открытия пришлось заплатить 1000 франков за билет. А экскурсия на башню будет стоить 100 франков, что включает цену на поездку и "освежающий десерт".

Детали башни напечатали в Цюрихе Фото: NZZ

Впрочем, местные жители, большей частью фермеры, оказались не в восторге от внимания культурных деятелей к их крохотной деревне. Они считают, что Нецер устроил из Мулегнса театр, сделав из местных обычных статистов.

Местная фермерша, узнав о строительстве уникальной башни и планах спасти "умирающую" деревню, сказала журналистам: "Что значит спасти Мулегнс? Вы имеете в виду здания или людей?"

Но уникальная башня не будет стоять в деревне вечно, а всего пять лет. После, если она выдержит испытание временем, ее разберут и построят заново в другом месте.

Напомним, ранее стало о еще одной умирающей деревне в Швейцарии. Блаттен, где живут 300 жителей, полностью расселят из-за угрозы масштабного обвала.

А ранее стало известно, что на 3D-принтере можно напечатать даже детали для ядерного реактора.