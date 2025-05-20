У селі з 14 жителями побудували найвищу будівлю з 3D-принтера (фото)

Унікальною будівлею прикрасили село Мулегнс у швейцарських Альпах у спробі врятувати його від повного зникнення. Вежа Tor Alva нагадує прикрасу з цукру і служить оглядовим майданчиком.

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Про це пише NZZ.

Село Мулегнс бореться за виживання, як і багато сіл у віддалених долинах Швейцарії. Воно існує вже кілька тисяч років, але зараз може зникнути, оскільки тут лише 14 жителів і більшість із них пенсіонери.

Але Культурний фонд Орігена вважає, що село виживе, якщо створити в ньому нову пам'ятку. І нею стала 30-метрова вежа Tor Alva, цілком створена за допомогою 3D-принтера в Цюриху, а потім акуратно перенесена в село. Це найвища вежа у світі, побудована за допомогою цифрового моделювання.

Вежа стала визначною пам'яткою крихітного села в Альпах Фото: NZZ

Будівлю було відкрито цього тижня. 19 травня вертоліт ефектно зірвав з вежі сріблясте покривало. Крім будівництва вежі, надрукованої на 3D-принтері, Культурний фонд Origen, очолюваний театральним діячем Джованні Нецером, уже реалізував й інші проєкти в Мулегнсі: побудувавши вежу на перевалі та переобладнавши місцевий замок Ріом на театр.

Але Tor Alva — унікальна споруда. Будівля була розроблена у співпраці зі Швейцарською вищою технічною школою Цюриха. Біла вежа з її крученими колонами, що нагадують цукор, має нагадувати про швейцарців, які емігрували за кордон, щоб прославитися як кондитери.

Проєкти спрямовані на залучення туристів у село. Ті, хто приїдуть, найімовірніше, здебільшого будуть людьми культурно підкованими і забезпеченими. Усім охочим відвідати церемонію відкриття довелося заплатити 1000 франків за квиток. А екскурсія на вежу коштуватиме 100 франків, що включає ціну на поїздку та "освіжаючий десерт".

Деталі вежі надрукували в Цюриху Фото: NZZ

Втім, місцеві жителі, здебільшого фермери, виявилися не в захваті від уваги культурних діячів до їхнього крихітного села. Вони вважають, що Нецер влаштував із Мулегнса театр, зробивши з місцевих звичайних статистів.

Місцева фермерка, дізнавшись про будівництво унікальної вежі та плани врятувати "вмираюче" село, сказала журналістам: "Що означає врятувати Мулегнс? Ви маєте на увазі будівлі чи людей?"

Але унікальна вежа не стоятиме в селі вічно, а лише п'ять років. Після, якщо вона витримає випробування часом, її розберуть і побудують заново в іншому місці.

Нагадаємо, раніше стало відомо про ще одне вмираюче село у Швейцарії. Блаттен, де живуть 300 жителів, повністю розселять через загрозу масштабного обвалу.

А раніше стало відомо, що на 3D-принтері можна надрукувати навіть деталі для ядерного реактора.