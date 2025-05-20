90 хвилин, щоб покинути домівки. Ціле село в горах скоро піде в небуття: що там сталося (фото)

Жителі села Блаттен у швейцарському кантоні Валліс змушені терміново залишити свої домівки через загрозу падіння мільйонів кубометрів гірської породи.

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Про це пише швейцарська щоденна газета Tages-Anzeiger.

Селу Блаттен у кантоні Валліс (Швейцарія) загрожує масштабний обвал скель. У понеділок влада розпорядилася провести повну евакуацію населеного пункту, де проживає 300 мешканців.

Обвал неминучий

"Обвал гірської породи неминучий і може статися будь-якої миті", — повідомив журналістам Маттіас Ебенер, керівник інформаційного відділу регіонального штабу управління.

Небезпечний виступ розташований під майже 4000-метровою горою. Блаттен — останнє село у долині Льоченталь в Альпах. Заходи з евакуації з містечка почалися ще на вихідних. Туристичні маршрути в цьому популярному регіоні для відпочинку закриті вже кілька днів.

Обвал скелі у селі Блаттен, що в кантоні Валліс Фото: Regionaler Führungsstab

"У найгіршому випадку п'ять мільйонів кубометрів породи можуть завалитися з гори", — попередив Альбан Бриггер з відділу природних небезпек кантону Валліс.

90 хвилин на евакуацію

"Було близько пів на сьому, коли раптом у нашому ресторані з'явилися члени міської ради й сказали, що за годину ми повинні прийти до спортзалу. Як і всі інші люди з села, трохи пізніше ми стояли там і слухали, що гора насувається. І що у нас рівно 90 хвилин на евакуацію", — розповіла власниця готелю.

Попри міжсезоння, у готелі перебувало близько 20 гостей.

"Ми зберегли продукти, вимкнули обладнання. Я ще встигла зібрати документи з бронюваннями. Мені довелося скасувати всі заїзди на найближчі дні. На комп'ютер, на жаль, часу вже не вистачило", — поділилася власниця готелю.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на пляжі Вест-Бей у графстві Дорсет (Велика Британія) перед очима у туристів в море обвалилась величезна скеля. Моторошну мить вдалось записати на відео за допомогою дрона одному з очевидців — Омару Ель-Хаджему.

Крім того, ми розповідали, що британський курорт Борнмут у 1960-х роках був одним із найпопулярніших центрів для відпочинку. Однак останнім часом ця казкова локація помітно здає позиції. Мандрівники скаржаться, що в місто не приходять інвестиції, а також помітно погіршилась сфера обслуговування і розвелося "повно дурнів та бомжів".