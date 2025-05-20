90 минут, чтобы покинуть дома. Целое село в горах скоро уйдет в небытие: что там произошло (фото)

Жители деревни Блаттен в швейцарском кантоне Валлис вынуждены срочно покинуть свои дома из-за угрозы падения миллионов кубометров горной породы.

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Об этом пишет швейцарская ежедневная газета Tages-Anzeiger.

Селу Блаттен в кантоне Валлис (Швейцария) угрожает масштабный обвал скал. В понедельник власти распорядились провести полную эвакуацию населенного пункта, где проживает 300 жителей.

Обвал неизбежен

"Обвал горной породы неизбежен и может произойти в любой момент", — сообщил журналистам Маттиас Эбенер, руководитель информационного отдела регионального штаба управления.

Опасный выступ расположен под почти 4000-метровой горой. Блаттен — последнее село в долине Льоченталь в Альпах. Мероприятия по эвакуации из городка начались еще на выходных. Туристические маршруты в этом популярном регионе для отдыха закрыты уже несколько дней.

Обвал скалы в селе Блаттен, что в кантоне Валлис Фото: Regionaler Führungsstab

"В худшем случае пять миллионов кубометров породы могут рухнуть с горы", — предупредил Альбан Бриггер из отдела природных опасностей кантона Валлис.

90 минут на эвакуацию

"Было около половины седьмого, когда вдруг в нашем ресторане появились члены городского совета и сказали, что через час мы должны прийти в спортзал. Как и все остальные люди из села, чуть позже мы стояли там и слушали, что гора надвигается. И что у нас ровно 90 минут на эвакуацию", — рассказала владелица отеля.

Несмотря на межсезонье, в отеле находилось около 20 гостей.

"Мы сохранили продукты, выключили оборудование. Я еще успела собрать документы с бронированиями. Мне пришлось отменить все заезды на ближайшие дни. На компьютер, к сожалению, времени уже не хватило", — поделилась владелица отеля.

Напомним, ранее Фокус писал, что на пляже Вест-Бей в графстве Дорсет (Великобритания) перед глазами у туристов в море обвалилась огромная скала. Жуткий момент удалось записать на видео с помощью дрона одному из очевидцев — Омару Эль-Хаджему.

Кроме того, мы рассказывали, что британский курорт Борнмут в 1960-х годах был одним из самых популярных центров для отдыха. Однако в последнее время эта сказочная локация заметно сдает позиции. Путешественники жалуются, что в город не приходят инвестиции, а также заметно ухудшилась сфера обслуживания и развелось "полно дураков и бомжей".