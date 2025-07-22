Покинуту історичну вежу перетворили на люксовий маєток: скільки вона коштує (фото)

53-метрова стара вежа Гадлоу в британському графстві Кент належить до однієї з важливих пам'яток історії Туманного Альбіону. Після багаторічного забуття та відновлення на початку 2010-х років, вона викликала ажіотаж та інтерес серед покупців.

Related video

Зараз цю вежу пропонують придбати будь-якій особі, яка готова віддати 2, 78 млн фунтів (156 млн грн), йдеться в оголошенні на популярному рієлтерському ресурсі Rightmove.

Сама вежа має доволі заплутану та цікаву історію: її було побудовано в1838 році багатим купцем Волтером Бартоном Меєм. Вона мала дуже особисту функцію — він хотів стежити за своєю дружиною, яка залишила його заради місцевого фермера.

Панорама на вежу Фото: rightmove.co.uk Сходи усередині вежі Фото: rightmove.co.uk

Пізніше споруда слугувала спостережним пунктом під час Другої світової, але згодом занепала аж до початку 21-го сторіччя. Вежу врятував придворний художник Бернард Хейлстоун, а повноцінна реставрація відбулась у 2013 році завдяки гранту у £4,2 млн від English Heritage та Heritage Lottery Fund.

Вежа розташована в селі Гадлоу, а до її комплексу також входить шість сусідніх будівель, що були частиною колишнього замку й нині перетворені на приватні житлові будинки з спільним доступом до мальовничого озера й ландшафтних садів.

Попри історичну автентичність — готичні арочні вікна, ліпнина, зубчасті парапети, — інтер’єр вежі максимально сучасний: є кінотеатр, чотири ванні кімнати, приватний сад і навіть ліфт. Найвідоміша спальня має назву "Кімната Рапунцель" — вона веде на дахову терасу з приголомшливим краєвидом на 360 градусів.

Вітальня у вежі Гарлоу Фото: rightmove.co.uk Їдальня у вежі Гарлоу Фото: rightmove.co.uk

Також на території 1,2 га є поле для крокету та декоративне озеро з човнами. Попри приватну локацію, поруч — оживлена вулиця села з магазинами, пабами, бібліотекою й перукарнею, а до Лондона можна доїхати потягом за 30–40 хвилин.

"Цей дім був для мене честю та привілеєм. Ми з родиною провели тут незабутні роки, але мій бізнес переїздить за кордон, тому настав час передати цей дім тим, хто оцінить його унікальність", — заявив попередній власник журналістам The Sun.

Агент із нерухомості Джеймс Маккензі із Strutt & Parker додав, що сама вежа Гадлоу є історично унікальним об’єктом — в неї вкладено £4,5 мільйона, тому вона водночас і пам’ятка, і новобудова.

"Вежа — це справжній витвір мистецтва. І ми вже маємо десятки запитів, зокрема від іноземних покупців", — розповів пан Маккензі.

Раніше Фокус розповідав, що в Польщі знайшли раніше невідому вежу. Під час реставраційних робіт поблизу церкви навернення святого Павла у Любліні дослідники виявили залишки середньовічної споруди, яка раніше не була задокументована.

Згодом стало відомо, як побудували найвищу будівлю з 3D-принтера. Унікальною будівлею прикрасили село Мулегнс у швейцарських Альпах у спробі врятувати його від повного зникнення.