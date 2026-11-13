ШІ на сторожі мистецтва: як алгоритм допоміг реставраторам відтворити рідкісний шедевр (фото)

У Нью-Йорку реставратори та фахівці Parrish Art Museum провели відновлення картини "Комфортний кут" художника Вільяма Мерріта Чейза. Мистецтвознавці вирішили залучити ШІ, аби він допоміг фахівцям знайти правильний порядок дій.

Саме полотно Чейза вже кілька разів потрапляло на рестраврацію, а тому спеціалісти вирішили використати ШІ для аналізу змін картини — від початку створення і з врахуванням усіх реставрацій. Про це пише The Art Newspaper.

"Комфортний кут" — важлива робота в творчості Вільяма Меррітта Чейза, оскільки вона зображує конкретний момент мистецтва XIX століття та власний період Чейза з впливами мистецтва і дизайну з Японії", — каже асоційована кураторка музею Кейтлін Голлоран.

ЗМІ пишуть, що полотно протягом років пройшло щонайменше дві реставрації, які суттєво змінили зовнішній вигляд картини. Так відновлювальні роботи і 1960-х роках мали додавання важкої ретуші та плямистого фарбування, а також використання нерівномірних лаків. Деякі з цих втручань змінювали текстуру поверхні різних ділянок або змінювали колір з часом.

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Команда реставраторів використала ШІ для відновлення картини Фото: Modern Art Conservation

Музей та команда фахівців з Modern Art Conservatio на чолі з реставраторкою Сюзанн Сіано мали визначити, який саме тип робіт слід робити перед початком експозиції. Так на думку спала ідея долучили ШІ — він мав порівняти історичну фотографію та кольорове зображення полотна, щоб створити композицію з місцями, де є зміни в полотні.

"Хоча ми досить добре володіємо Photoshop, ми вирішили, що варто подивитися, що може запропонувати ШІ. Він виявився дуже корисним, головним чином завдяки своїй швидкості. Це не було миттєво, але значно швидше, ніж складати порівняння вручну", — каже пані Сіано.

Пані Сіано наголошує, що вони не просто відновили всі розбіжності, виявлені програмним забезпеченням. Завдяки ШІ вдалося відновити першопочатковий задум художника, збалансувати палітру та знайти ідеальну точку між оригіналом і сучасним видом полотна.

Команда реставраторів використала ШІ для відновлення картини Фото: Modern Art Conservation

"Щодо визначення способу реставрації картини, ми вважаємо, що використання ШІ буде дуже індивідуальним для конкретного випадку. Однак ми очікуємо, що він стане дедалі ціннішим як інструмент дослідження: наприклад, для пошуку історичних зображень або релевантних джерел", — констатує пані Сіано, додавши, що в роботі реставратора основну роботу має виконувати фахівець, а не машина.

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