Картина 1934 року "Пристрасть" (愛染, Aizen) у виконанні японського автора Кавабати Рюші (1885-1966) є однією найбільш символічних робіт свого часу. Експерти з мистецтва кажуть, що ззовні проста картина має низку натяків.

Сама робота автора зроблена на двостулковій ширмі розмірами 168,2 × 168,5 см, які при потребі розкриваються на дві окремі композиції. В цій особливості картина набуває нових сенсів — від ідилічності природи до глибини особистих і приватних почуттів.

Слід відзначити, що сама назва "Пристрасть" (愛染, Aizen) є буквальним перекладом цього слова, адже воно містить кілька значень. Саме слово походить із буддизму та означає прив'язаність, потяг, захопленість, які можу переростати в одержимість.

Фактично, картина Кавабати Рюші означає не просто красиву сцену на полотні, а демонстрацію сили потягу, почуттів та щирості між закоханими. Тепер — подивимося на деталі полотна, які вказують на лейтмотив твору.

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Символізм і буквальність: що зображено на полотні "Пристрасть"

На ній зображено пару качок-мандаринок, які плавають серед червоного кленового листя. За традиціями японського мистецтва, качки-мандаринки символізують подружнє кохання та вірність.

Ще один ключовий елемент — це червоне кленове листя. Його присутність на воді озера чи водойми вказує на силу любовних почуттів між обома тваринами, в яких легко вгадується закохана пара. Фахівці додають, що можна помітити різницю між самцем і самкою — він має яскраве барвисте забарвлення, а самка — стриманіші кольори.

Повноформатне зображення картини "Пристрасть" Фото: adachi-museum.or.jp

Наступний показовий момент на полотні автора — пропорції птахів і почуттів довкола них. Вони (качки — ред.) є значно меншими, але їх рух одне до одного є центральним дійством композиції.

Водночас інший пласт щодо птахів має задумка Кавабати Рюші. Він знав, що в реальності качки-мандаринки в культурі японців — це символ подружньої вірності, тоді як у природі вони утворюють пари лише на сезон розмноження, а потім — можуть обрати нових партнерів наступного сезону.

Дистанція, червоне листя та білі мітки-шляхів показують наростання почуттів між птахами Фото: скриншот

Однак символіка качок — це розуміння інтерпретації природи, в якій Кавабата Рюші через картину "Пристрасть" заклав головний лейтмотив: люди мають бачити в природі образ ідеального кохання, хоча сама природа може не відповідати таким уявленням.

Наразі робота японського майстра зберігається в Музеї мистецтв Адачі в Японії. Нині вона перебуватиме в активній експозиції до 28 лютого 2027 року, після чого відправиться до інших музеїв.

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