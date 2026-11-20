Провідний художник романтизму Юмеджі Такехіса (1884–1934) відомий місцевим мистецтвознавцям як один з найцікавіших символістів своєї країни. Так один із шедеврів японця має пряму відсилку до малюнку в одній із тодішніх газет.

Фахівці переконані, що Юмеджі використав малюнок жінки, яку опублікований в газеті Yomiuri Shimbun у 1914 році, мотив якого і став джерело натхнення для його для свого шедевра "Курофунея" (黒船屋).Про це йдеться в матеріалі японського видання Yomiuri Shinbun.

"Юмеджі створив "Курофунею" у 1919 році на прохання спеціаліста з монтажу сувоїв і творів мистецтва в Уено, Токіо. На роботі зображена жінка, що сидить на дерев'яній коробці з написом "Курофунея", тримаючи на руках кота. Її меланхолійний вираз обличчя типовий для "красунь у стилі Юмеджі", які були популярні в той час", — вказано в матеріалі.

Зображення на газетній шпальті 1914 року дало імпульс до роботи Юмеджі Фото: The Yomiuri Shimbun

Дослідження заступниці директора Ріцуко Такахаші та кураторки Чіхіро Кавасе з музею Юмеджі Такехіси показали, що художник використовував цей малюнок у пресі як орієнтир при написанні "Курофунеї". Крім того, дослідники говорять, що картина має низку символічних моментів — від коробки та тварини до пози жінки та кольору її кімоно.

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На полотні можна побачити, як чорний кіт на руках жінки наче "лікує" від проблем і хвороб, а звідси стає зрозуміло назва роботи — "Курофенуя". Японською слово "куро" означає чорний, "фуне", — човен чи корабель, а суфікс "-ея" означає стан чогось, чого або кого не має/не існує. Буквально назву картини можна перекласти за сенсом як — "чорний кораблик/чорний човен, який перебуває на місці/якого не існує".

"У період Едо існувала народна віра, що утримання чорного кота вилікує туберкульоз. Коли Юмеджі малював "Курофунею", кохання всього його життя, Хіконо, страждала від цієї хвороби", — йдеться в матеріалі.

Наразі полотно митця представлене на спеціальній виставці "Такехіса Юмеджі: Художник, який визначив свою епоху" в Токіо. Ця експозиція триватиме в Національному музеї сучасного мистецтва до 11 січня 2027 року.

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