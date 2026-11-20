Ведущий художник романтизма Юмэдзи Такехиса (1884–1934) известен местным искусствоведам как один из самых интересных символистов своей страны. Так, один из шедевров японского художника содержит прямую отсылку к рисунку в одной из газет того времени.

Эксперты убеждены, что Юмэдзи использовал рисунок женщины, опубликованный в газете "Йомиури Симбун" в 1914 году, мотив которого и послужил источником вдохновения для его шедевра "Курофунея" (黒船屋).Об этом говорится в материале японского издания Yomuiri Shinbun.

"Юмедзи создал "Курофунею" в 1919 году по просьбе специалиста по монтажу свитков и произведений искусства в Уэно, Токио. На картине изображена женщина, сидящая на деревянном ящике с надписью "Курофунея" и держащая на руках кота. Ее меланхоличное выражение лица типично для "красавиц в стиле Юмедзи", которые были популярны в то время", — указано в материале.

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Изображение на странице газеты 1914 года послужило толчком к работе Юмеджи Фото: The Yomiuri Shimbun

Исследования заместительницы директора Рицуко Такахаси и куратора Чихиро Кавасе из музея Юмэдзи Такехиси показали, что художник использовал этот рисунок, опубликованный в прессе, в качестве ориентира при написании "Курофунеи". Кроме того, исследователи отмечают, что картина содержит ряд символических моментов — от коробки и животного до позы женщины и цвета её кимоно.

На картине можно увидеть, как чёрная кошка на руках у женщины словно "лечит" от проблем и болезней, и отсюда становится понятно название работы — "Курофенуя". На японском языке слово "куро" означает "черный", "фуне" — "лодка" или "корабль", а суффикс "-эя" обозначает состояние чего-либо, чего или кого нет/не существует. Буквально название картины можно перевести по смыслу как — "чёрный кораблик/чёрная лодка, которая находится на месте/которой не существует".

"В период Эдо существовало народное поверье, что содержание чёрной кошки излечит туберкулёз. Когда Юмэдзи рисовал "Курофуне", любовь всей его жизни, Хиконо, страдала от этой болезни", — говорится в материале.

В настоящее время картина художника представлена на специальной выставке "Такехиса Юмэдзи: художник, определивший свою эпоху" в Токио. Эта экспозиция продлится в Национальном музее современного искусства до 11 января 2027 года.

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