Черная кошка, возлюбленная и газетная полоса: нетривиальная история японского шедевра (фото)
Ведущий художник романтизма Юмэдзи Такехиса (1884–1934) известен местным искусствоведам как один из самых интересных символистов своей страны. Так, один из шедевров японского художника содержит прямую отсылку к рисунку в одной из газет того времени.
Эксперты убеждены, что Юмэдзи использовал рисунок женщины, опубликованный в газете "Йомиури Симбун" в 1914 году, мотив которого и послужил источником вдохновения для его шедевра "Курофунея" (黒船屋).Об этом говорится в материале японского издания Yomuiri Shinbun.
"Юмедзи создал "Курофунею" в 1919 году по просьбе специалиста по монтажу свитков и произведений искусства в Уэно, Токио. На картине изображена женщина, сидящая на деревянном ящике с надписью "Курофунея" и держащая на руках кота. Ее меланхоличное выражение лица типично для "красавиц в стиле Юмедзи", которые были популярны в то время", — указано в материале.
Исследования заместительницы директора Рицуко Такахаси и куратора Чихиро Кавасе из музея Юмэдзи Такехиси показали, что художник использовал этот рисунок, опубликованный в прессе, в качестве ориентира при написании "Курофунеи". Кроме того, исследователи отмечают, что картина содержит ряд символических моментов — от коробки и животного до позы женщины и цвета её кимоно.
На картине можно увидеть, как чёрная кошка на руках у женщины словно "лечит" от проблем и болезней, и отсюда становится понятно название работы — "Курофенуя". На японском языке слово "куро" означает "черный", "фуне" — "лодка" или "корабль", а суффикс "-эя" обозначает состояние чего-либо, чего или кого нет/не существует. Буквально название картины можно перевести по смыслу как — "чёрный кораблик/чёрная лодка, которая находится на месте/которой не существует".
"В период Эдо существовало народное поверье, что содержание чёрной кошки излечит туберкулёз. Когда Юмэдзи рисовал "Курофуне", любовь всей его жизни, Хиконо, страдала от этой болезни", — говорится в материале.
В настоящее время картина художника представлена на специальной выставке "Такехиса Юмэдзи: художник, определивший свою эпоху" в Токио. Эта экспозиция продлится в Национальном музее современного искусства до 11 января 2027 года.
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