Національний заповідник "Софія Київська" вперше за понад 50 років відкриють для відвідувачів прихований монументальний живопис. За оцінками фахівців, роботи на стінах храму датуються 19 сторіччям.

До створення цих робіт долучалися художники, які працювали в неовізантійському стилі та класицизмі. Про це сказав заступник гендиректора з наукової роботи Національного заповідника В’ячеслав Корнієнко в ефірі Українського радіо.

"Ми відкрили ті композиції, які більше ніж пів століття відвідувачі не могли бачити, бо в Радянському Союзі, коли відбувалися реставрації у Софії — це 1950−60-ті роки, комусь здалося, що ці сюжети не повинні бути відкритими. Там навіть точилася дискусія, що цей живопис взагалі треба зняти повністю. Дійшли компромісу і його просто зафарбували", — сказав пан Корнієнко.

Він додає, що ці сюжети, за словами історика, є "невід'ємною складовою для вивчення українського живопису цього періоду. Науковець підкреслює, що ця творчість залишалася прихованою і опинилася під іншими шарами через думку, що вона "дисонує із фресковим та мозаїчним розписом XI століття".

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"Оскільки XIX століття є класичним прикладом імперського живопису, його треба прибрати. Прибрали у своєрідний спосіб, просто зафарбували нейтральним тоном… на склепіннях, замість чудових розписів, був суцільний шар сіро-блакитного нейтрального тону", — вказує пан В’ячеслав Корнієнко.

За словами науковця, між живописом XIX століття із загальним стінописом храму немає дисонансу, а існує органічне доповнення одне одного. Так, у деяких місцях розписів є роботи 17 та 18 сторіччя, які відновили вже в наступному.

"Ми знали, що під тими шарами фарби буде стінопис XIX століття, але ми не могли чітко у деяких випадках встановити, хто був художник… А ось, розкривши ці композиції, зокрема, побачили, що у деяких місцях є доповнення олійним живописом в орнаментальних мотивах. Є вставки живопису, які раніше датувалися XVII століттям, а тепер виявилося, що вони зроблені під час реставрації у XIX столітті рукою Макара Пєшехонова", — резюмує пан Корнієнко.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у заповіднику відкривається платний коворкінг. У музеї поскаржилися, що заповідник переживає не найкращі часи через низький туристичний попит.

Згодом стало відомо, що куполи Софії Київської реставрують вперше за 50 років. В установі говорять, що пам'ятку ЮНЕСКО ремонтують на цій ділянці до настання холодів.