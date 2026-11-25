Национальный заповедник "София Киевская" впервые за более чем 50 лет откроет для посетителей скрытую монументальную роспись. По оценкам специалистов, росписи на стенах храма датируются XIX веком.

К созданию этих произведений присоединились художники, работавшие в неовизантийском стиле и классицизме. Об этом рассказал заместитель генерального директора по научной работе Национального заповедника Вячеслав Корниенко в эфире Украинского радио.

"Мы открыли те композиции, которые более полувека посетители не могли увидеть, потому что в Советском Союзе, когда в соборе Святой Софии проводились реставрационные работы — это 1950–60-е годы, — кому-то показалось, что эти сюжеты не должны быть открыты. Там даже велась дискуссия о том, что эту роспись вообще нужно полностью удалить. Пришли к компромиссу и просто закрасили её", — сказал господин Корниенко.

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Он добавляет, что эти сюжеты, по словам историка, являются "неотъемлемой составляющей для изучения украинской живописи этого периода". Учёный подчеркивает, что это творчество оставалось скрытым и оказалось под другими слоями из-за мнения, что оно "диссонирует с фресковой и мозаичной росписью XI века".

"Поскольку XIX век является классическим примером имперской живописи, его нужно убрать. Убрали своеобразным образом, просто закрасили нейтральным тоном… на сводах, вместо великолепных росписей, был сплошной слой серо-голубого нейтрального тона", — отмечает Вячеслав Корниенко.

По словам ученого, между живописью XIX века и общей росписью храма нет диссонанса, а наблюдается органичное взаимодополнение. Так, в некоторых местах росписей имеются работы XVII и XVIII веков, которые были восстановлены уже в следующем столетии.

"Мы знали, что под этими слоями краски скрывается настенная роспись XIX века, но в некоторых случаях не могли точно установить, кто был художником… А вот, раскрыв эти композиции, в частности, увидели, что в некоторых местах есть дополнения масляной живописью в орнаментальных мотивах. Есть вставки живописи, которые ранее датировались XVII веком, а теперь оказалось, что они выполнены во время реставрации в XIX веке рукой Макара Пешехонова", — резюмирует господин Корниенко.

Ранее Фокус сообщал о том, как в заповеднике открывается платный коворкинг. В музее пожаловались, что заповедник переживает не лучшие времена из-за низкого туристического спроса.

Впоследствии стало известно, что купола Софии Киевской реставрируют впервые за 50 лет. В учреждении сообщают, что ремонт этого объекта, внесенного в список ЮНЕСКО, будет завершен до наступления холодов.