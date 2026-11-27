Українське видавництво Mison повідомляє, що внаслідок атаки РФ постраждали скління офісі та пошкодила нещодавно придбану техніку. Також там повідомляють, що вогонь охопив склади та цехи друкарні "Конві", де саме створювалися книжки.

Водночас у компанії повідомили, що внаслідок атаки РФ працівники видавництва не постраждали. Про це йдеться у заяві компанії в Facebook.

"У офісі MISON вибиті всі вікна, пошкоджені комп’ютери й техніка, які ми зовсім недавно придбали після попереднього удару. На щастя цього разу вогонь оминув наш офіс, але, на жаль, не оминув друкарню "Конві", де саме друкувалися наші новинки", — вказано в тексті.

Наразі "Суспільне" повідомляє, що під удар потрапили тиражі щонайменше 11 видавництв ("Ранок", "Грамота", "Лінгвіст", "Літера ЛТД", "Видавництво Старого Лева", BookChef, "Книголав", "Книги — XXI", "Маміно", "Апріорі"), а також шкільні підручники для дітей з особливими освітніми потребами. Наразі точна кількість пошкоджених книжок уточнюється.

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"Завдяки вам (читачам — ред.) ми змогли відновити роботу, перевидати втрачені книжки й рухатися далі. А вже в жовтні наші видання представляли Україну на Франкфуртському книжковому ярмарку. У липні ми починали спочатку. У листопаді знову чекаємо на відповідь, чи вціліли наші книжки. І дуже хочемо вірити, що цього разу новини теж будуть кращими, ніж ми зараз боїмося", — пишуть в видавництві.

Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ йде шляхом нацистської Німеччини щодо знищення книжок в Україні. Політичний консультант Артем Біденко говорить, що це — системне знищення книговидавничого бізнесу, яке має ознаки культурного геноциду, до якого слід ставитися максимально серйозно.

Згодом стало відомо, що РФ знищила близько 13 млн українських книжок за літо 2026. Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк вказує, що атаки на книги не слід розглядати окремі випадки, а як частину цілеспрямовано кампанії загарбників з атак на склади, склади та центри виконання робіт будь-якого виду.