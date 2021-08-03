Вагомий доказ: спецслужби Франції знайшли сліди шпигунського ПЗ Pegasus у телефонах журналістів

Правоохоронці вперше офіційно підтвердили висновки Forbidden Stories і Amnesty International про стеження за людьми за допомогою софту від ізраїльської компанії NSO Group.

Національне агентство безпеки інформаційних систем Франції (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI) підтвердило, що сліди "діяльності" шпигунської програми Pegasus знайшли в смартфонах трьох журналістів.

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Про це стало відомо виданню The Guardian.

Офіційна влада вперше перевірила та визнали факти, описані в міжнародному розслідуванні щодо проекту Pegasus, яке провели 17 медіа, включаючи The Guardian. Зокрема, французька спецслужба виявила цифрові сліди злому за допомогою шпигунського ПЗ від ізраїльської компанії NSO Group на телефоні одного з провідних співробітників міжнародного телеканалу France 24, а також на пристроях журналістки Ленаіг Бреду та директора французького сайту Mediapart Едві Пленеля. ANSSI передала матеріали в прокуратуру Парижа, яка зараз розслідує ймовірний злом.

Джерело з France 24 стверджує, що телекомпанія була шокована новиною про можливе стеження за їхніми співробітником:

"Ми приголомшені та розсерджені тим, що журналісти можуть бути об'єктами шпигунства. Ми не маємо наміру спускати це з рук. Буде порушено справу", — прокоментували в компанії.

За даними газети Le Monde, за журналістом France 24 велося стеження за допомогою шпигунського ПЗ. Експерти з кібербезпеки, залучені в ході розслідування, виявили, що Pegasus використовували для злому його смартфона тричі: у травні 2019 року, у вересні 2020 року та в січні 2021 року.

Ленаіг Бреду підтвердила Guardian той факт, що слідчі виявили сліди Pegasus на її мобільних телефонах і на телефонах Едві Пленеля.

"Це покладе край версіями про те, що все це брехня та фейкові новини. Це доказ, якого ми потребували, — підкреслила Бреду. — Потрібен час, щоб усвідомити це, але дуже неприємно думати, що за кимось шпигують, дивляться фотографії вашого чоловіка та дітей, ваших друзів. Усі ці люди теж є жертвами. І найстрашніше, що вам нікуди бігти, ніде сховатися".

За її словами, журналістів дуже турбує, що їхні джерела теж можуть бути скомпрометовані — це ставить під загрозу не тільки приватне життя, але й свободу слова. Варто відзначити, у 2015 році Бреду написала серію статей про генерального директора внутрішньої розвідки Марокко Абдельлатіфа Хаммоуті (цю країну підозрюють у використанні Pegasus для стеження).

"Ми перебуваємо не в тій же ситуації, що й журналісти в Марокко, але нас використовують як троянських коней, щоб дістатися до них, тому я переживаю за них ... Думка про те, що мій телефон може бути використаний для нападу на цих журналістів, які борються кожен день, мене дуже дратує", — поділилася співробітниця Mediapart.

Нагадаємо, що раніше некомерційна медіа-організація Forbidden Stories і Amnesty International отримали доступ до "злитого" списку з 50 тис. телефонних номерів абонентів, за якими, як передбачається, стежили деякі держави-клієнти NSO Group. На думку Forbidden Stories, за 180-ма журналістами з усього світу, які потрапили в цей список, стеження або велося по факту, або передбачалося.

[ + – ] Президент Франції Еммануель Макрон

Як пише The Guardian, французькі політики були шоковані після того, як у злитих даних виявилися номери мобільних телефонів президента Франції Еммануеля Макрона, колишнього прем'єр-міністра Едуарда Філіпа і 14-ти чинних міністрів, включно з міністрами юстиції та закордонних справ. Дослідження показують, що Марокко могла цікавитися Макроном і його командою.

У NSO заявили, що Макрон ніколи не був "метою" жодного з її клієнтів, які купували ПЗ Pegasus. Як заявила компанія, поява номера в списку аж ніяк не свідчить про те, що за ним шпигували.

Влада Марокко, у свою чергу, відкинула та засудила твердження про те, що вони використовували софт для стеження за іноземними політиками. Адвокати уряду вже заявили про подачу позовів про наклеп проти Amnesty International і Forbidden Stories.

Раніше писали, що Еммануель Макрон вирішив змінити телефон через скандал із Pegasus. За словами представника президента, злом не підтвердили, однак вирішили вжити додаткових заходів безпеки.

Фокус розбирався, як держави зламують смартфони і стежать за людьми за допомогою Pegasus. У список підозрюваних журналісти помістили 10 країн, уряди яких є клієнтами NSO Group.