"Як додаткова безпека": Макрон змінить телефон і номер через Pegasus

Президент Франції міг стати жертвою стеження через ізраїльське ПЗ разом з іншими членами уряду.

Президент Франції Емманюель Макрон змінить свій телефон і мобільний номер після операції Pegasus. Про це повідомляє Reuters.

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Офіційні представники президента заявили, що підтвердження злому телефону Макрона немає, але вони його змінять задля безпеки.

"На цьому етапі немає впевненості. Для деяких зі своїх повідомлень президент вирішив сам змінити свій телефон і номер, і попросив посилити всі протоколи безпеки паралельно з масштабними технічними операціями, що тривають", — заявив представник президента.

Раніше у французькій газеті Le Monde зʼявилася інформація, що за французькими урядовцями, журналістами і низкою інших осіб може бути стеження за допомогою шпигунського ПЗ Pegasus. Його розробляє компанія NSO, але там заперечують, що Макрон був у списку зі стеження.

Нагадаємо, в списку можливих жертв стеження через Pegasus може бути Дуров. За словами Павла Дурова, він знав про стеження ще з 2018 року. Воно стало можливим через бекдор у мобільних ОС.

Фокус детально розбирався в тому, як держави зламують смартфони громадян і перетворюють їх на пристрої для стеження.