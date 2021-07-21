"Можуть зламати будь-який смартфон у світі": Дуров відреагував на стеження за гаджетами через Pegasus

Розробник стверджує, що ще з 2018 року знав — один з його телефонів став потенційною ціллю стеження. При цьому виною всьому — бекдори в мобільних ОС.

Інструменти програмного забезпечення Pegasus здатні зламати будь-який смартфон у світі, і немає можливості захистити жоден пристрій. Про це написав на своєму каналі засновник Teleram Павло Дуров, який, як він стверджує, також став потенційною метою стеження.

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"Телефони 50 000 чоловік, включаючи активістів-правозахисників і журналістів, стали обʼєктами стеження, які використовувалися урядами багатьох країн. <…> Неважливо, які програми ви використовуєте, тому що система зламана на більш глибокому рівні", — зазначив бізнесмен.

За словами Дурова, колишній агент ЦРУ Едвард Сноуден ще у 2013 році заявив про те, що компанії Apple і Google є "частиною глобальної програми спостереження, які мають на увазі, що ці компанії повинні впроваджувати бекдори ("таємні входи", — Фокус) у свої мобільні ОС". Ці бекдори, згідно з цими даними, замасковані під помилки безпеки, які дозволяють американським спецслужбам отримувати доступ до інформації з будь-якого смартфона у світі.

"Проблема з такими бекдорами в тому, що вони ніколи не призначені тільки для одного боку. Хто завгодно може їх використовувати. Тому, якщо агентство безпеки США може зламати телефон iOS або Android, будь-яка інша організація, яка виявила бекдори, може зробити те ж саме", — заявив він.

Дуров не вважає дивним той факт, що це відбувається, оскільки "ізраїльська компанія NSO Group продає доступ до інструментів шпигунства, які дозволяють третім сторонам зламувати десятки тисяч телефонів".

Розробник зазначив, що як мінімум з 2018 року знав про те, що один з його телефонів був включений у список потенційних цілей таких інструментів спостереження, підкреслюючи, що NSO Group заперечує цю інформацію.

"Особисто мене це не турбувало: з 2011 року, коли я ще жив у Росії, я звик вважати, що всі мої телефони зламані. Будь-хто, хто отримає доступ до моїх особистих даних, буде вкрай розчарований — їм доведеться пройти через тисячі концептуальних проектів для функцій Telegram і мільйони повідомлень, повʼязаних з процесом розробки нашого продукту", — розповів бізнесмен, додавши, що на його пристроях ніякої важливої інформації знайти не вдасться.

Засновник Telegram зазначив, що існування бекдорів створює велику проблему для людства, а тому він раніше вже закликав уряди світу "почати діяти проти дуополії Apple і Google на ринку смартфонів", щоб ті відкрили свої закриті екосистеми і створили умови для посилення конкуренції.

"Досі, незважаючи на те, що поточна монополізація ринку збільшує витрати і порушує конфіденційність і свободу слова мільярдів людей, урядовці діють дуже повільно. Я сподіваюся, що новина про те, що вони самі стали мішенню цих інструментів стеження, спонукає політиків змінити свою думку", — резюмував розробник.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що мільярдер і творець популярного месенджера Telegram Павло Дуров міг опинитися в числі жертв шпигунської програми Pegasus від ізраїльської компанії NSO Group. Британський номер Павла Дурова, до якого привʼязаний особистий акаунт Telegram, потрапив у базу у 2018 році. Інтерес до мільярдера могли проявляти ОАЕ.

Мішенню спецслужб, як стверджують журналісти, став також президент Франції Емманюель Макрон, експремʼєр і 14 французьких міністрів.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, як держави зламують смартфони громадян і перетворюють їх у пристрої для стеження через софт Pegasus, створений ізраїльською компанією NSO Group.