"Могут взломать любой смартфон в мире": Дуров отреагировал на слежку за гаджетами через Pegasus

Разработчик утверждает, что еще с 2018 года знал – один из его телефонов стал потенциальной целью слежки. При этом виной всему – бэкдоры в мобильных ОС.

Инструменты программного обеспечения Pegasus способны взломать любой смартфон в мире, и нет возможности защитить ни одно устройство. Об этом написал на своем канале основатель Teleram Павел Дуров, который, как он утверждает, также стал потенциальной целью слежки.

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"Телефоны 50 000 человек, включая активистов-правозащитников и журналистов, стали объектами слежки, которые использовались правительствами многих стран. <…> Неважно, какие приложения вы используете, потому что система взломана на более глубоком уровне", – отметил бизнесмен.

По словам Дурова, бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден еще в 2013 году заявил о том, что компании Apple и Google являются "частью глобальной программы наблюдения, которые подразумевают, что эти компании должны внедрять бэкдоры ("тайные входы", — Фокус) в свои мобильные ОС". Эти бэкдоры, согласно этим данным, замаскированы под ошибки безопасности, которые позволяют американски спецслужбам получать доступ к информации с любого смартфона в мире.

"Проблема с такими бэкдорами в том, что они никогда не предназначены только для одной стороны. Кто угодно может их использовать. Так что, если агентство безопасности США может взломать телефон iOS или Android, любая другая организация, обнаружившая бэкдоры, может сделать то же самое", – заявил он.

Дуров не считает удивительным тот факт, что это происходит, поскольку "израильская компания NSO Group продает доступ к инструментам шпионажа, которые позволяют третьим сторонам взламывать десятки тысяч телефонов".

Разработчик отметил, что как минимум с 2018 года знал о том, что один из его телефонов был включен в список потенциальных целей таких инструментов наблюдения, подчеркивая, что NSO Group отрицает эту информацию.

"Лично меня это не беспокоило: с 2011 года, когда я еще жил в России, я привык считать, что все мои телефоны взломаны. Любой, кто получит доступ к моим личным данным, будет крайне разочарован — им придется пройти через тысячи концептуальных проектов для функций Telegram и миллионы сообщений, связанных с процессом разработки нашего продукта", – рассказал бизнесмен, добавив, что на его устройствах никакой важной информации найти не удастся.

Основатель Telegram отметил, что существование бэкдоров создает большую проблему для человечества, а потому он ранее уже призывал правительства мира "начать действовать против дуополии Apple и Google на рынке смартфонов", чтобы те открыли свои закрытые экосистемы и создали условия для усиления конкуренции.

"До сих пор, несмотря на то, что текущая монополизация рынка увеличивает затраты и нарушает конфиденциальность и свободу слова миллиардов людей, правительственные чиновники действуют очень медленно. Я надеюсь, что новость о том, что они сами стали мишенью этих инструментов слежки, побудит политиков изменить свое мнение", – резюмировал разработчик.

Ранее СМИ сообщили о том, что миллиардер и создатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров мог оказаться в числе жертв шпионской программы Pegasus от израильской компании NSO Group. Британский номер Павла Дурова, к которому привязан личный аккаунт Telegram, попал в базу в 2018 году. Интерес к миллиардеру могли проявлять ОАЭ.

Мишенью спецслужб, как утверждают журналисты, стал также президент Франции Эммануэль Макрон, экс-премьер и 14 французских министров.

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, как государства взламывают смартфоны граждан и превращают их в устройства для слежки через софт Pegasus, созданный израильской компанией NSO Group.