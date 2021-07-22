"В качестве дополнительной безопасности": Макрон сменит телефон и номер из-за Pegasus

Президент Франции мог стать жертвой слежки через израильское ПО на ряду с другими членами правительства

Президент Франции Эмманюэль Макрон сменит свой телефон и мобильный номер после операции Pegasus. Об этом сообщает Reuters.

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Официальные представители президента заявили, что подтверждения взлома телефона Макрона нет, но они его сменят в качестве дополнительной меры безопасности.

"На данный этапе нет уверенности. Для некоторых из своих сообщений президент решил сам изменить свой телефон и номер, и попросил усилить все протоколы безопасности параллельно с продолжающимися масштабными техническими операциями", — заявил представитель президента.

Ранее во французской газете Le Monde появилась информация, что за французскими членами правительства, журналистами и рядом других лиц может быть слежка при помощи шпионского ПО Pegasus. Его разрабатывает компания NSO, но там отрицают, что Макрон был в списке по слежке.

Напомним, в списке возможных жертв слежки через Pegasus может быть Дуров. По словам Павла Дурова, он знал о слежке еще с 2018 года. Она стала возможной из-за бэкдоров в мобильных ОС.

Фокус детально разбирался в том, как государства взламывают смартфоны граждан и превращают их в устройства для слежки.