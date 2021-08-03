Веская улика: спецслужбы Франции нашли следы шпионского ПО Pegasus в телефонах журналистов

Правоохранители впервые официально подтвердили выводы Forbidden Stories и Amnesty International о слежке за людьми при помощи софта от израильской компании NSO Group.

Национальное агентство безопасности информационных систем Франции (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI) подтвердило, что следы "деятельности" шпионской программы Pegasus нашли в смартфонах трех журналистов.

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Об этом стало известно изданию The Guardian.

Официальные власти впервые проверили и признали факты, описанные в международном расследовании касательно проекта Pegasus, которое провели 17 медиа, включая The Guardian. В частности, французская спецслужба обнаружила цифровые следы взлома при помощи шпионского ПО от израильской компании NSO Group на телефоне одного из ведущих сотрудников международного телеканала France 24, а также на устройствах журналистки Ленаиг Бреду и директора французского сайта Mediapart Эдви Пленеля. ANSSI передала материалы в прокуратуру Парижа, которая сейчас расследует вероятный взлом.

Источник из France 24 утверждает, что телекомпания была шокирована новостью о возможной слежке за их сотрудником:

"Мы ошеломлены и рассержены тем, что журналисты могут быть объектами шпионажа. Мы не намерены спускать это с рук. Будет возбуждено дело", — прокомментировали в компании.

По данным газеты Le Monde, за журналистом France 24 велась слежка при помощи шпионского ПО. Эксперты по кибербезопасности, привлеченные в ходе расследования, обнаружили, что Pegasus использовали для взлома его смартфона трижды: в мае 2019 года, в сентябре 2020 года и в январе 2021 года.

Ленаиг Бреду подтвердила Guardian тот факт, что следователи обнаружили следы Pegasus на ее мобильных телефонах и на телефонах Эдви Пленеля.

"Это положит конец версиям о том, что все это ложь и фейковые новости. Это доказательство, в котором мы нуждались", — подчеркнула Бреду. — "Нужно время, чтобы осознать это, но очень неприятно думать, что за кем-то шпионят, смотрят фотографии вашего мужа и детей, ваших друзей. Все эти люди тоже являются жертвами. И самое страшное, что вам некуда бежать, негде скрыться".

По ее словам, журналистов очень беспокоит, что их источники тоже могут быть скомпрометированы — это ставит под угрозу не только частную жизнь, но и свободу слова. Стоит отметить, в 2015 году Бреду написала серию статей о генеральном директоре внутренней разведки Марокко Абдельлатифе Хаммоути (эту страну подозревают в использовании Pegasus для слежки).

"Мы находимся не в той же ситуации, что и журналисты в Марокко, но нас используют как троянских коней, чтобы добраться до них, поэтому я переживаю на их счет… Мысль о том, что мой телефон может быть использован для нападения на этих журналистов, которые сражаются каждый день, меня очень бесит", — поделилась сотрудница Mediapart.

Напомним, что ранее некоммерческая медиа-организация Forbidden Stories и Amnesty International получили доступ к "слитому" списку из 50 тыс. телефонных номеров абонентов, за которыми, как предполагается, следили некоторые государства-клиенты NSO Group. По мнению Forbidden Stories, за 180-ю журналистами со всего мира, попавшими в этот список, слежка либо велась по факту, либо предполагалась.

[ + – ] Президент Франции Эммануэль Макрон

Как пишет The Guardian, французские политики были шокированы после того, как в просочившихся данных обнаружились номера мобильных телефонов президента Франции Эммануэля Макрона, бывшего премьер-министра Эдуарда Филиппа и 14-ти действующих министров, включая министров юстиции и иностранных дел. Исследования показывают, что Марокко могла интересоваться Макроном и его командой.

В NSO заявили, что Макрон никогда не был "целью" ни одного из ее клиентов, которые покупали ПО Pegasus. Как заявила компания, появление номера в списке никоим образом не свидетельствует о том, что за ним шпионили.

Власти Марокко, в свою очередь, отвергли и осудили утверждения о том, что они использовали софт для слежки за иностранными политиками. Адвокаты правительства уже заявили о подаче исков о клевете против Amnesty International и Forbidden Stories.

Ранее писали, что Эммануэль Макрон решил сменить телефон из-за скандала с Pegasus. По словам представителя президента, взлом не подтвердили, однако решили предпринять дополнительные меры безопасности.

Фокус разбирался, как государства взламывают смартфоны и следят за людьми при помощи Pegasus. В список подозреваемых журналисты поместили 10 стран, чьи правительства являются клиентами NSO Group.