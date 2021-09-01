Супергнучкий: Samsung показала робочий смартфон, який гнеться в трьох місцях (відео)

Екран з діагоналлю 7,2 дюйма ділиться на три функціональні частини, які можна використовувати як разом, так і окремо.

Південнокорейська компанія Samsung вперше представила робочий прототип великого OLED-дисплея Flex In & Out, який згинається в трьох місцях.

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Як пише видання New Atlas, новинку показали в межах виставки iMiD 2021.

Ще в травні Samsung Display анонсувала презентацію смартфона, 7,2-дюймовий екран якого може вигинатися як всередину, так і назовні, тепер же компанія розкрила деякі функціональні особливості. На відео пристрій cтатично встановлено на стенді, тому незрозуміло, наскільки добре він може складатися.

Можна помітити три шарніри, що дозволяють згинати окремі частини дисплея під певним кутом. Розробники показали, що в зігнутому стані гаджет може показувати як одне зображення, так і розділятися на три окремі функціональні зони — таким чином смартфон дозволяє одночасно виконувати кілька різних завдань, не вимагаючи згортання програм.

[ + – ] Мультигнучкий смартфон Samsung Фото: Samsung

Задню кришку Samsung не показала, однак попереду на корпусі є панель із двома камерами, розміщеними зліва від дисплея. Зверху на корпусі встановлено дві фізичні кнопки, ймовірно, для блокування і регулювання гучності. Даних про процесор, оперативну пам'ять та інші технічні характеристики поки немає, проте загальна концепція показує, що розробники прагнуть розкрити потенціал екранів, що згинаються.

У 2019 Samsung випустила першу складну модель Fold, яку можна використовувати як смартфон і міні-планшет в залежності від режиму. У 2020 році компанія представила нову модель з поліпшеним шарніром, екраном і "начинкою", тоді ж на ринку з'явилася "розкладачка" Z Flip.

Раніше писали, що Samsung презентувала нові смартфони Z Fold 3 і Z Flip 3 під час заходу Unpacked. Виробник сховав фронтальні камери під дисплей і відчутно знизив вартість флагманів.

Повідомляли також, що Samsung представила інноваційні прозорі дисплеї, які забезпечують велику яскравість при менших витратах енергії. Компанія вирішила позбутися додаткового шару, що захищає від відблисків, на користь "вбудованої" поляризації.