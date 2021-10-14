Якщо дахи всіх будинків покрити сонячними панелями, цілий світ отримає дешеву енергію, — вчені

Штучний інтелект вказав 200 тисяч квадратних кілометрів дахів для установки батарей, які забезпечать дешеву і "чисту" енергію.

Міжнародна група вчених з'ясувала, що потенційно за допомогою сонячних панелей можна виробляти більше енергії, ніж весь світ витратив в 2018 році. Подробиці дослідження наводить сайт Імперського коледжу Лондона.

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За прогнозом Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA), до 2050 року фотоелектричні панелі зможуть забезпечити 25-49% світових потреб в електроенергії. Сонячна електроенергія є однією з найдешевших і екологічно безпечних, а це особливо важливо в умовах зміни клімату: аномальної спеки, лісових пожеж і посух. Панелі збирають поновлювану енергію Сонця, і не спалюють при цьому викопне паливо. Завдяки вдосконаленим технологіям, вони коштують дешевше і встановлюються набагато швидше.

Представники Коледжу при Університеті Кірка (Ірландія), Колумбійського Університету (США), Ахмедабадського університету (Індія) та Імперського коледжу Лондона (Велика Британія) першими в світі детально досліджували географічний розподіл розташування районів, де сонячні батареї принесуть найбільшу користь. Вони нанесли на карту 130 мільйонів квадратних кілометрів суші і за допомогою нового штучного інтелекту виділили 200 тисяч квадратних кілометрів дахів, найбільш придатних для встановлення панелей.

Згідно з результатами аналізу, глобальний потенціал видобутку сонячної енергії на дахах становить 27 петаватт-годин. Для порівняння, у 2019 році загальне споживання електрики в будинках склало 6 ПВтч. Вчені підкреслюють, що реалізація потенціалу залежить від подальшої модернізації та вартості сонячних батарей. Як виявилося, величезну кількість електрики за допомогою панелей можна отримати в Азії, Європі та Північній Америці. Найдешевшою така електроенергія потенційно стане в Індії ($66 МВт) і Китаї ($68 МВт). Найдорожчими є Великобританія ($251 МВт) і США ($238 МВт).

Доктор Шівіка Міттал звернула увагу, що за останні десять років вартість виробництва енергії, отриманої від Сонця, значно знизилася. Нові дані дозволять урядам, компаніям або некомерційним організаціям ефективно інвестувати гроші, щоб прискорити впровадження сонячних батарей по всьому світу. Встановлення приватних панелей забезпечить електрикою райони, до яких не дотягуються електростанції — в 2018 році доступу до нього не мали доступу майже 800 мільйонів рсіб.

Раніше інша група дослідників підрахувала: щоб забезпечити весь світ електрикою, необхідно 23 мільярди панелей. Електростанцію такого масштабу можна розмістити в пустелях, якщо створити відповідну інфраструктуру.