Если крыши всех домов покрыть солнечными панелями, целый мир получит дешевую энергию, - ученые

Искусственный интеллект рассчитал, что общая площадь всех крыш составляет 200 тыс. кв. км. Если их покрыть батареями, то это обеспечит 27 петаватт-часов энергии.

Международная группа ученых выяснила, что потенциально при помощи солнечных панелей можно производить больше энергии, чем весь мир израсходовал в 2018 году. Подробности исследования приводит сайт Имперского колледжа Лондона.

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По прогнозу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), к 2050 году фотоэлектрические панели смогут обеспечить 25–49% мировых потребностей в электроэнергии. Солнечная электроэнергия является одной из самых дешевых и экологически безопасных, а это особенно важно в условиях изменения климата: аномальной жары, лесных пожаров и засух. Панели собирают возобновляемую энергию Солнца, и не сжигают при этом ископаемое топливо. Благодаря усовершенствованным технологиям, они стоят дешевле и устанавливаются намного быстрее.

Представители Колледжа при Университете Корка (Ирландия), Колумбийского Университета (США), Ахмедабадского университета (Индия) и Имперского колледжа Лондона (Великобритания) первыми в мире подробно исследовали географическое распределение расположение районов, где солнечные батареи принесут наибольшую пользу. Они нанесли на карту 130 миллионов квадратных километров суши и при помощи нового искусственного интеллекта выделили 200 тысяч квадратных километров крыш, наиболее пригодных для установки панелей.

Согласно результатам анализа, глобальный потенциал добычи солнечной энергии на крышах составляет 27 петаватт-часов (ПВт-ч). Для сравнения, в 2019 году общее потребление электричества в домах составило 6 ПВт-ч. Ученые подчеркивают, что реализация потенциала зависит от дальнейшей модернизации и стоимости солнечных батарей. Как оказалось, огромное количество электричества при помощи панелей можно получить в Азии, Европе и Северной Америке. Самой дешевой такая электроэнергия потенциально станет в Индии ($66 МВт-ч) и Китае ($68 МВт-ч). Самыми дорогими являются Великобритания ($251 МВт-ч) и США ($238 МВт-ч).

Доктор Шивика Миттал обратила внимание, что за последние десять лет стоимость производства энергии, полученной от Солнца, значительно снизилась. Новые данные позволят правительствам, компаниям или некоммерческим организациям эффективно инвестировать деньги, чтобы ускорить внедрение солнечных батарей по всему миру. Установка частных солнечных панелей обеспечит электричеством районы, до которых не дотягиваются электростанции — в 2018 году доступа к нему не имели почти 800 млн человек.

Ранее другая группа исследователей подсчитала: чтобы обеспечить весь мир электричеством, необходимо 23 миллиарда панелей. Электростанцию такого масштаба можно разместить в пустынях, если создать подходящую инфраструктуру.