В Єгипті робота-художника Ai-Da запідозрили в шпигунстві та не випускали з аеропорту

Митники протягом 10-ти днів перевіряли бота, намагаючись зрозуміти, чи буде він стежити за людьми, чи ні.

Поліція Єгипту в аеропорту Каїра затримала британського робота-художника Ai-Da за підозрою в шпигунстві. Робот прямував на виставку сучасного мистецтва на тлі пірамід Гізи "Вічність — це зараз", яка присвячена впливу мистецтва Стародавнього Єгипту на артистів різних епох.

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Про це повідомляє агентство The Guardian.

На виставку сучасного мистецтва робота відправили в розібраному вигляді в спеціальних коробках. Однак після прибуття в єгипетський аеропорт правоохоронці запідозрили Ai-Da в тому, що він є частиною шпигунського плану через вбудовані камери та модем, які робот використовував під час малювання.

Протягом 10-ти днів робота утримували на митниці, а британські дипломати весь цей час намагалися залагодити всі питання та добитися в'їзду Ai-Da. У результаті пристрій розмитнили та пропустили напередодні виставки.

Антропоморфного робота створила команда інженерів-програмістів Оксфордського університету у 2019 році та назвала на честь математикині та першого у світі програміста Ади Лавлейс. Із тих пір робота оновлюють паралельно з удосконаленням технологій штучного інтелекту.

"Я можу відмовитися від модемів, але я не можу виколоти їй очі. Люди бояться роботів, я це розумію. Але вся ця ситуація іронічна, оскільки мета Ai-Da — застерегти від зловживань технологічним розвитком, а її затримують саме через те, що вона робот", — сказав творець моделі Ейдан Мюллер.

Нагадаємо, що навесні 2021 року в лондонському Музеї дизайну відбулася виставка автопортретів робота-андроїда. Бот оснащений штучним інтелектом і може малювати людей з натури, а також зображувати самого себе.