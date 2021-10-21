В Египте робота-художника Ai-Da заподозрили в шпионаже и не выпускали из аэропорта

Таможенники в течение 10-ти дней проверяли бота, пытаясь понять, будет ли он следить за людьми, или нет.

Полиция Египта в аэропорту Каира задержала британского робота-художника Ai-Da по подозрению в шпионаже. Робот направлялся на выставку современного искусства на фоне пирамид Гизы "Вечность — это сейчас", которая посвящена влиянию искусства Древнего Египта на артистов разных эпох.

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Об этом сообщает агентство The Guardian.

На выставку современного искусства робота отправили в разобранном виде в специальных коробках. Однако по прибытии в египетский аэропорт правоохранители заподозрили Ai-Da в том, что он является частью шпионского плана из-за встроенных камер и модема, которые робот использовал во время рисования.

В течении 10-ти дней робота удерживали на таможне, а британские дипломаты все это время пытались уладить все вопросы и добиться въезда Ai-Da. В итоге устройство растаможили и пропустили накануне выставки.

Антропоморфного бота создала команда инженеров-программистов Оксфордского университета в 2019 году и назвала в честь математика и первого в мире программиста Ады Лавлейс. С тех пор робота обновляют по мере совершенствования технологий искусственного интеллекта.

"Я могу отказаться от модемов, но я не могу выколоть ей глаза. Люди боятся роботов, я это понимаю. Но вся эта ситуация иронична, поскольку цель Ai-Da — предостеречь от злоупотреблений технологическим развитием, а ее задерживают именно из-за того, что она робот", — сказал создатель модели Эйдан Мюллер.

Напомним, что весной 2021 года в лондонском Музее дизайна прошла выставка автопортретов робота-андроида. Бот оснащен искусственным интеллектом и может рисовать людей с натуры, а также изображать самого себя.