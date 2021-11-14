Жодних банків. Українка отримала патент на нову платіжну систему для виведення криптовалюти

Мешканка Києва Ганна Мельничук створила автономну систему для криптовалютних електронних платежів.

Українка створила нову електронну платіжну систему для прямого переказу грошей між користувачами без прив'язки до банків. Для цього використовуються криптовалютні протоколи для проведення операцій, дані користувачів зберігаються у розподіленій файловій системі, та є внутрішня система захищеного обміну електронними повідомленнями, пише dev.ua

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Ганна Мельничук уже одержала патент на свій винахід. У його описі сказано, що у відомих платіжних системах, таких як Visa, MasterCard, PayPal, Western Union та інших, проведення платежів централізоване. Потрібні спеціальні сервери для здійснення послуг та жорстка авторизація користувачів. Ці послуги працюють лише разом із централізованими банківськими системами та оперують лише паперовими засобами.

[ + – ] Патент на систему прямих електронних платежів, яку створила Ганна Мельничук

Нова платіжна система, яку розробила Мельничук, працює через спеціальну програму, яка встановлюється на пристрій користувача. Ця програма імплементує технологію взаємного перетворення паперових грошей і криптовалют і синхронізується з модулем електронного гаманця, з'єднаного з гаманцями криптовалютних систем.

У цьому випадку користувач може робити або миттєві або відкладені перекази грошей іншому користувачеві, з яким було встановлено зв'язок через систему. Є функція як прийому коштів від інших користувачів, а й можливість їх відхилити.

Вбудований у додаток модуль обробки переказів дозволяє надсилати або отримувати грошові перекази за допомогою закупівлі, переказу та продажу криптовалюти.

За словами Ганни Мельничук, її платіжна система не вимагає створення переказів послуг зовнішніх централізованих платіжних систем або банків.

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