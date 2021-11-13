NFT з рогом носорога продали на аукціоні майже за $7 тисяч заради захисту тварин (фото)

Гроші поповнять бюджет приватного заповідника Black Rock Rhino, який прагне збільшити популяцію носорогів.

11 листопада Південній Африці вперше продали NFT-токен у вигляді рога носорога. Про це повідомляє телеканал France 24.

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У місті Кейптаун захисники природи влаштували аукціон, надихнувшись новим трендом на купівлю та продаж NFT — унікальних токенів, прив'язаних до системи блокчейну. Тривимірну модель рога придбав за 105 тисяч рандів (близько 6850 доларів) місцевий бізнесмен Чарл Джейкобс. Новий власник заявив, що довірить слідкувати за токеном своїм дітям.

"У гіршому випадку, якщо носороги повністю зникнуть, у мене все одно залишиться ріг носорога, тому що NFT — це знак фізичного рогу", — пояснив він у коментарі агентству AFP.

[ + – ] NFT з рогом носорога на аукціоні Фото: Скриншот

За допомогою аукціону активісти вирішили допомогти справжнім тваринам, які страждають від браконьєрів. Після продажу цифрового рогу гроші переведуть до приватного заповідника Black Rock Rhino, в якому під захистом мешкають 200 носорогів. Природозахисник Дерек Левіттон наголосив, що зусиллями фахівців кожні чотири роки кількість звірів збільшується вдвічі.

"Але це коштує цілого статку. Якщо ви не хочете стати жертвою браконьєрства, вам доведеться витратити купу грошей на робочу силу та інфраструктуру безпеки. І це спосіб допомогти нам профінансувати це", — наголосив він.

За перші шість місяців 2021 року браконьєри вбили в Південній Африці не менше 249 носорогів, що на 83 більше у порівнянні з тим же періодом 2020 року. На тварин полюють через роги, торгівля якими в країні вважається законною — проте влада вимагає замикати товар на зберігання. У той же час, роги часто контрабандою вивозять до Азії, де вони коштують набагато дорожче, адже широко застосовуються у медичних та ритуальних цілях.

Раніше Фокус пояснив, що таке NFT-технологія та як вона захищає авторські права. Перші токени з'явилися у 2017 році на базі блокчейну Ethereum, але особливої популярності набули у 2021-му.

Нещодавно уряд США заборонив торгівлю NFT-токенами, наклавши санкції на десятки віртуальних рахунків. Обмеження торкнулися користувача, який намагався продати токен на популярному майданчику OpenSea майже за $500 тисяч, хоча придбав у десять разів дешевше.

У серпні безкоштовне зображення каменю продали за $300 тисяч у вигляді NFT. Чотири роки тому автор створив цілу колекцію під назвою EtherRock і не очікував, що попит на них виявиться таким великим. За лічені дні йому вдалося продати 100 токенів, якими учасники блокчейну зараз торгують між собою.