NFT с рогом носорога продали на аукционе почти за $7 тысяч ради защиты животных (фото)

Деньги пополнят бюджет частного заповедника заповедник Black Rock Rhino, который стремится увеличить популяцию носорогов.

11 ноября Южной Африке впервые продали NFT-токен в виде рога носорога. Об этом сообщает телеканал France 24.

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В городе Кейптаун защитники природы устроили аукцион, вдохновившись новым трендом на покупку и продажу NFT — уникальных токенов, привязанных к системе блокчейна. Трехмерную модель рога приобрел за 105 тысяч рандов (около $6850) местный бизнесмен Чарл Джейкобс. Новый владелец заявил, что доверит следить за токеном своим детям.

"В худшем случае, если носороги полностью исчезнут, у меня все равно останется рог носорога, потому что NFT — это знак физического рога носорога", — объяснил он в комментарии агентству AFP.

[ + – ] NFT с рогом носорога, показанный на аукционе Фото: Скриншот

При помощи аукциона активисты решили помочь настоящим животным, которые страдают от браконьеров. После продажи цифрового рога деньги переведут в частный заповедник Black Rock Rhino, в которым под защитой живут 200 носорогов. Природозащитник Дерек Левиттон подчеркнул, что усилиями специалистов каждые четыре года количество зверей увеличивается в два раза.

"Но это стоит целое состояние. Если вы не хотите стать жертвой браконьерства, вам придется потратить кучу денег на рабочую силу и инфраструктуру безопасности. И это способ помочь нам профинансировать это", — подчеркнул он.

За первые шесть месяцев 2021 года браконьеры убили в Южной Африке не менее 249 носорогов, что на 83 больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. На животных охотятся из-за рогов, торговля которыми в стране считается законной — однако власти требуют запирать товар на хранение. В то же время, рога часто контрабандой вывозят в Азию, где они стоят намного дороже, ведь широко применяются в медицинских и ритуальных целях.

Ранее Фокус объяснил, что такое NFT-технология и как она защищает авторские права. Первые токены появились в 2017 году на базе блокчейна Ethereum, но особую популярность приобрели в 2021-м.

Недавно правительство США запретило торговлю NFT-токенами, наложив санкции на десятки виртуальных счетов. Ограничения коснулись пользователя, который пытался продать токен на популярной площадке OpenSea почти за $500 тысяч, хотя приобрел в десять раз дешевле.

В августе бесплатное изображение камня продали за $300 тысяч в виде NFT. Четыре года назад автор создал целую коллекцию под названием EtherRock и не ожидал, что спрос на них окажется таким большим. За считанные дни ему удалось продать 100 токенов, которыми участники блокчейна сейчас торгуют между собой.