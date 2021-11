Microsoft створить "суперрозумні" чипи спеціально для військових США

Компанія заявила, що архітектура чипа забезпечить роботу штучного інтелекту, хмарних технологій і машинного навчання.

National Security Technology Accelerator (NSTXL), компанія, що займається розробкою космічних і військових технологій, днями заявила про те, що обрала Microsoft як розробника для "передових чипів" для армії США. Про це вона повідомила в офіційному релізі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

"Із міркувань безпеки в галузі мікроелектроніки Міністерство оборони США не мало можливості досить швидко впроваджувати останні інноваційні продукти. Проте проект Rapid Assured Microelectronics Prototypes (RAMP), спонсорований Міноборони, змінить ситуацію. Мета проекту полягає в тому, щоб використовувати передові комерційні методи для прискорення процесу розробки та створення надійних, безпечних сучасних мікроелектронних пристроїв для відомств, які займаються нацбезпекою й обороною", — написав у блозі Том Кін, корпоративний віцепрезидент Azure Global, Microsoft Azure.

Згідно з планом, Microsoft "розроблятиме спеціалізовані інтегровані мікросхеми та систему на кристалі (SoC) з нижчим енергоспоживанням, покращеною продуктивністю, зменшеними габаритами та підвищеною надійністю для додатків і систем Міністерства оборони". Однак наразі компанія не розкриває жодних подробиць щодо нових процесорів. Відомо лише, що чипи матимуть архітектури, на яких зможуть працювати хмарні технології, штучний інтелект і алгоритми машинного навчання.

Як повідомляє видання interestingengineering.com, співавторами цього проекту є Ansys, Applied Materials, Inc., BAE Systems, Battelle Memorial Institute, Cadence Design Systems, Cliosoft, Inc., Flex Logix, GlobalFoundries, Intel Federal, Raytheon Intelligence and Space, Siemens EDA, Synopsys, Inc., Tortuga Logic та Zero ASIC Corporation.

Згідно з релізом NSTXL, ВМС та ВПС США "беруть на озброєння" прототип RAMP. Можливо, що згодом і інші державні служби й установи скористаються перевагами нових "розумних" чипів.

Microsoft і Міністерство оборони не вперше об'єднують зусилля. Ці дві організації мають 40-річну історію співпраці щодо впровадження комерційних інновацій у спільноту національної безпеки.

Microsoft також раніше очолювала коаліцію компаній для розробки можливостей проектування, які б задовольнити пріоритети місії Міністерства оборони США. Це був перший етап цієї нової ініціативи.

Раніше ми повідомляли про те, що китайська компанія Mediatek презентувала інноваційний чип для телефону на чотиринанометровому техпроцесі.