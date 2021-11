Microsoft создаст "суперумные" чипы специально для военных США

Компания заявила, что архитектура чипа обеспечит работу искусственного интеллекта, облачных технологий и машинного обучения.

National Security Technology Accelerator (NSTXL), компания занимающаяся разработкой космических и военных технологий, на днях заявила о том, что выбрала Microsoft в качестве разработчика для "передовых чипов" для армии США. Об этом она сообщила в официальном релизе.

"По соображениям безопасности в области микроэлектроники Министерство обороны США не имело возможности достаточно быстро внедрять последние инновационные продукты. Однако проект Rapid Assured Microelectronics Prototypes (RAMP), спонсируемый Минобороны изменит ситуацию. Цель проекта в том, чтобы использовать передовые коммерческие методы для ускорения процесса разработки и создания надежных, безопасных современных микроэлектронных устройств для ведомств, занимающихся нацбезопасностью и обороной", — написал в блоге Том Кин, корпоративный вице-президент Azure Global, Microsoft Azure.

Согласно плану, Microsoft будет "разрабатывать специализированные интегрированные микросхемы и систему на кристалле (SoC) с более низким энергопотреблением, улучшенной производительностью, уменьшенными габаритами и повышенной надежностью для приложений и систем Министерства обороны". Однако на данный момент компания не раскрывает никаких подробностей относительно новых процессоров. Известно только, что чипы будут иметь архитектуры, на которых смогут работать облачные технологии, искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения.

Как сообщает издание interestingengineering.com соавторами этого проекта являются Ansys, Applied Materials, Inc., BAE Systems, Battelle Memorial Institute, Cadence Design Systems, Cliosoft, Inc., Flex Logix, GlobalFoundries, Intel Federal, Raytheon Intelligence and Space, Siemens EDA, Synopsys, Inc., Tortuga Logic и Zero ASIC Corporation.

Согласно релизу NSTXL, ВМС и ВВС США "возьмут на вооружение" прототип RAMP. Возможно, что впоследствии и другие государственные службы и учреждения воспользуются преимуществами новых "умных" чипов.

Microsoft и Министерство обороны не впервые объединяют усилия. Эти две организации имеют 40-летнюю историю сотрудничества по внедрению коммерческих инноваций в сообщество национальной безопасности.

Microsoft также ранее возглавляла коалицию компаний для разработки возможностей проектирования, которые могли бы удовлетворить приоритеты миссии Министерства обороны США. Это был первый этап этой новой инициативы.

