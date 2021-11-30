Зламають будь-який шифр: США внесли до "чорного списку" творців квантових комп'ютерів із Китаю

Американський уряд побоюється, що нові системи зможуть помічати літаки-невидимки та підводні човни, а також пробивати файл воли.

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відправити до "чорного списку" вісім китайських компаній, які займаються квантовими обчисленнями. Про це повідомило американське Міністерство торгівлі на своєму сайті.

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Бюро промисловості та безпеки США розширило список юридичних і фізичних осіб, які можуть загрожувати інтересам національної безпеки (Commerce Lists Entities). Зазначається, що китайські компанії потрапили до цього переліку через ризики, пов'язані з квантовими комп'ютерами. Як зазначили чиновники, квантові обчислення можуть підтримувати військові технології для боротьби з машинами-"невидимками" (couner-stealth), виявлення підводних човнів, злому криптографічних шифрів і розробки надзахищеного шифрування.

"Ці технологічні компанії, що базуються в КНР, підтримують військову модернізацію Народно-визвольної армії та/або купують і намагаються придбати товари американського походження для підтримки військових рішень. Сьогоднішні дії також обмежать експорт виробникам електроніки КНР, які підтримують зусилля Народно-визвольної армії з модернізації техніки", — наголошується в заяві Мінторгівлі США.

Lists Entities – це інструмент, який дозволяє Бюро промисловості та безпеки обмежувати експорт і передачу всередині країни предметів, що підпадають під "Правила експортного управління" (EAR). Для об'єктів, які потрапили до цього списку, влада США забороняє будь-які торгові операції, не роблять жодних ліцензійних винятків.

Як пише The Daily Hodl, квантові комп'ютери були визначені США як потенційна загроза для криптовалютних технологій через їхню теоретичну здатність зламувати криптографічні механізми захисту цифрових активів. У травні фахівець із квантових обчислень Ендрю Фурсман заявив, що квантові системи становлять загрозу для біткоїнів.

"Незалежно від того, чи з'являться квантові комп'ютери завтра, через п'ять чи десять років, вони можуть бути криптографічно корисними. Ці пристрої будуть здатні робити те, з чим ви, можливо, не захочете зіткнутися, якщо зберігаєте секрети. Тому варто розібратися, які способи, які блокчейни використовують для криптографії, і які з них зможуть безпосередньо торкатися квантових комп'ютерів майбутнього", — підкреслив експерт.

Раніше фахівці МВФ попередили про небезпеку квантових комп'ютерів. Вони припускають, що майбутні машини зможуть зламувати будь-який криптографічний шифр і комп'ютерний код, зводячи нанівець будь-які зусилля щодо безпеки.

Нещодавно IBM показала, який вигляд матимуть квантові комп'ютери майбутнього. Вони втілили в новій платформі Quantum System Two технології, які уможливлять масштабні обчислення вже у 2023 році.