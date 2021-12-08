Заробити та розбагатіти на NFT може лише купка "обраних" людей, — дослідження

Аналітики кажуть, що ринок NFT, що росте, зовсім не створює новий економічний порядок, а копіює старий, коли всього кілька впливових людей контролюють усю систему та пожинають плоди.

Нещодавнє дослідження, опубліковане в провідному науковому журналі Nature, показало, що лише "10% трейдерів виконують 85% усіх транзакцій і торгують 97% усіх активів". Це означає, що ринок NFT практично повністю захоплений "китами" з глибокими кишенями, у яких повно криптовалюти, пише видання vice.com.

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Андреа Барончеллі, професор математики Лондонського університету Сіті та керівник групи з токен-економіки в Інституті Алана Тюрінга, вважає, що це дослідження спростовує аргументи про те, що ринок NFT є демократизованим і "повністю відкритим".

Із червня 2017 року по квітень 2021 року його команда проаналізувала 6,1 млн угод, які стосувалися NFT і проводилися з використанням 160 різних криптовалют. Основними криптовалютами були Ethereum і WAX, які позиціонують себе як екологічно чисті. Аналітики брали дані з різних джерел, включаючи API-інтерфейси для OpenSea та Decentraland, а також дані від NonFungible Corporation, яка відстежує історичні продажі NFT. Висновок був такий: зараз провідні NFT-платформи значною мірою контролюються "китами".

Дослідники з Chainalysis нещодавно дійшли аналогічного висновку, виявивши, що "дуже невелика група інвесторів отримує більшу частину прибутку від NFT". Експерти уважно вивчили практику розміщення дозволів, яка дозволяє деяким привілейованим користувачам (із так званого "білого списку") купувати NFT ще на стадії їх "карбування" за нижчими цінами, і виявилося, що при продажу вже готових NFT вони отримують прибуток у 78% випадків, а в 51% випадків цей прибуток у 2 і більше разів перевищує первісну суму інвестицій. У той же час звичайні користувачі, не з "білого списку", зазнають збитків у 78% випадків продажу.

Окремий аналіз показав, що причиною домінування кількох трейдерів могли стати великі комісійні, які платять люди за завершення транзакції на Ethereum. Це заважає більшій кількості роздрібних трейдерів використовувати децентралізовані біржі, що працюють на блокчейні Ethereum.

Ще одна проблема — wash trading, коли трейдер купує та продає цінний папір (у цьому випадку NFT), щоб маніпулювати — а часто й роздмухувати — ринок. Попередні дослідження не виявили випадків wash trading на регульованих криптовалютних ринках, таких як Coinbase. Ця практика найпоширеніша на нерегульованих біржах, на частку яких припадає понад 70% транзакцій загалом, згідно з дослідженням Корнелльського університету.

"Ця ідея відкриття ринку мистецтва "для кожного" звучить чудово, але на практиці не відповідає дійсності", — сказав Барончеллі.

Раніше ми повідомляли про те, що підліток заробив $1 млн, продаючи картинки з NFT.