Заработать и разбогатеть на NFT может лишь кучка "избранных" людей, - исследование

Аналитики говорят, что растущий рынок NFT вовсе не создает новый экономический порядок, а копирует старый, когда всего несколько влиятельных людей контролируют всю систему и пожинают плоды.

Недавнее исследование, опубликованное в ведущем научном журнале Nature, показало, что только "10% трейдеров выполняют 85% всех транзакций и торгуют 97% всех активов". Это значит, что рынок NFT, практически полностью захвачен "китами" с глубокими карманами, в которых полно криптовалюты, пишет издание vice.com.

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Андреа Барончелли, профессор математики Лондонского университета Сити и руководитель группы по токен-экономике в Институте Алана Тьюринга, считает, что данное исследование опровергает аргументы о том, что рынок NFT является демократизированным и "полностью открытым".

С июня 2017 года по апрель 2021 года его команда проанализировала 6,1 млн сделок, которые касались NFT и проводились с использованием 160-ти разных криптовалют. Основными используемыми криптовалютами были Ethereum и WAX, которые позиционируют себя как экологически чистые. Аналитики брали данные из различных источников, включая API-интерфейсы для OpenSea и Decentraland, а также данные от NonFungible Corporation, которая отслеживает исторические продажи NFT. Вывод был таков: на данный момент ведущие NFT-платформы в значительной степени контролируются "китами".

Исследователи из Chainalysis недавно пришли к аналогичному выводу, обнаружив, что "очень небольшая группа инвесторов получает большую часть прибыли от NFT". Эксперты внимательно изучили практику размещения разрешений, которая позволяет некоторым привилегированным пользователям (из так называемого "белого списка") покупать NFT еще на стадии их "чеканки" по более низким ценам, и оказалось, что при продаже уже готовых NFT они получают прибыль в 78% случаев, а 51% случаев эта прибыль в 2 и более раз превышает первоначальную сумму инвестиций. В то же время обычные пользователи, не из "белого списка", несут убытки в 78% случаев продаж.

Отдельный анализ показал, что причиной доминирования нескольких трейдеров могли стать большие комиссионные, которые люди платят за завершение транзакции на Ethereum. Это мешает большему количеству розничных трейдеров использовать децентрализованные биржи, работающие на блокчейне Ethereum.

Еще одна проблема — wash trading, когда трейдер покупает и продает ценную бумагу (в данном случае NFT), чтобы манипулировать — а часто и раздувать — рынок. Предыдущие исследования не выявили случаев wash trading на регулируемых криптовалютных рынках, таких как Coinbase. Эта практика более распространена на нерегулируемых биржах, на долю которых приходится более 70% транзакций в целом, согласно исследованию Корнелльского университета.

"Эта идея открытия рынка искусства "для каждого" звучит прекрасно, но на практике не соответствует действительности", — сказал Барончелли.

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