У Раді спростували чутки про "прив'язку" SIM-карток українців до паспорта

Під час спілкування з журналістами "слуга" Олександр Федієнко розповів, що жоден закон не передбачає такого. Водночас нардеп уточнив, що українці можуть піти на такий крок добровільно.

Жоден закон в Україні не зобов’язує користувачів реєструвати SIM-карти за паспортами. Про це заявив народний депутат фракції "Слуга народу", голова підкомітету цифрової та смартінфраструктури, електронних комунікацій, кібербезпеки та кіберзахисту Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко в ефірі Громадського радіо.

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"Жоден із законів та жодна законодавча ініціатива – ані про електронні комунікації, ні про регулятора – не передбачають прив’язку SIM-картки до паспорта", — зазначив Федієнко.

Однак, добровільно прив’язати свій телефонний номер до паспорта громадяни мають можливість. Але такої вимоги немає ані у чинному законодавстві, ані у жодному із ще не прийнятих наявних законопроєктів.

Водночас, за словами Федієнка, людям, які використовують свій номер телефону як фінансовий, було б корисно зареєструвати його за паспортом. Такий крок завадить шахраям скористатися телефоном для отримання доступу до коштів абонента.

"Крім того, у багатьох людей до одного номера телефону прив’язані соцмережі, месенджери, електронна пошта. А отже зловмисники можуть отримати доступ до усіх ваших особистих профілів та даних", — пояснює нардеп.

Реєстрація телефонних номерів за паспортом

Низка ЗМІ нещодавно опублікувала новину, що з 2022 по 2025 рік українці обов’язково повинні зареєструвати свою SIM-карту за паспортом. Це нібито передбачено в змінах до закону "Про електронні комунікації", які набрали чинності 1 січня цього року.

Олександр Федієнко зауважує, що "Про електронні комунікації" — це технічний законопроєкт, у якому немає жодного слова про обов’язкову реєстрацію номера.

Він запевнив, що в жодній законодавчій ініціативі поки що не йдеться про обов’язкову реєстрацію SIM-карт в Україні.

Наразі ідея обов’язкової реєстрації SIM-карт за паспортом в Україні знаходиться на стадії обговорення. Українці можуть самі обирати: реєструвати свій номер чи користуватися ним знеособлено.

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