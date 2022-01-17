Учені на крок ближче до створення квантових батарей, які зможуть заряджати від світла

Дослідники сподіваються презентувати перший прототип квантового акумулятора через 3-5 років.

Міжнародна група вчених спромоглася реалізувати концепцію надпоглинання. Це відкриття може прокласти шлях створення батарей нового типу, які будуть здатні заряджатися від кімнатного світла, повідомляє cosmosmagazine.com.

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"Згідно з концепцією надпоглинання, швидкість, з якою світло може поглинатися молекулою, збільшується в міру збільшення кількості молекул", — пояснює доктор Джеймс Куач з Університету Аделаїди та провідний автор дослідження. "Це ще називається "квантовий колективний ефект".

Надпоглинання покладено основою створення квантових батарей. Якщо молекули можуть поглинати світло з підвищеною швидкістю, їх можна використовувати для створення квантових акумуляторів, які заряджатимуться з підвищеною швидкістю. Експерт вважає, що ця концепція є нелогічною, але "потужною".

"Чим більше у вас квантових батарей, тим менше часу знадобиться для їхньої зарядки", — коментує він.

Хоча концепція була реалізована з невеликою кількістю атомів, це перший приклад практичного застосування надпоглинання у реальності та масштабі.

"Довгий час ця концепція була суто теоретичною", — говорить Куач. "Ми були першими, хто показав, як вона працює, використавши органічні молекули".

"Куач і його колеги побудували серію "мікропорожнин": тонкі шари світлопоглинальних органічних молекул, шириною кілька нанометрів і площею кілька квадратних сантиметрів, використовуючи електронно-променеве осадження. Коли конструкція була готова, вони змогли спостерігати, як мікропорожнини заряджаються з надвисокою швидкістю. Чим більшою була порожнина, тим швидше йшла зарядка", — пише ЗМІ.

Дослідники вважають, що це відкриття можна використовувати для створення прототипу квантової батареї.

"Я хочу фотоперезаряджувану квантову батарею", — говорить Куач. "Вона складатиметься з трьох шарів: зарядного, накопичувального та розрядного. Зарядний шар буде квантовим. І, як випливає з назви, акумулятор буде заряджатися від світла — сонячного або штучного".

За словами вченого, батарея зможе використовуватись в імплантах, пристроях інтернету речей та інших невеликих гаджетах. Працюватиме вона за тим самим принципом, що й сонячні панелі.

Куач каже, що важко судити, скільки часу займатиме створення квантового акумулятора, але сподівається, що прототип буде готовий через 3-5 років.

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