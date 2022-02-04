Комп'ютер, натхненний мозком — учені створюють чип із функціями ШІ

Пристрій пройшов більше мільйона циклів перепрограмування, але все ще показує високу надійність і може бути використаний у напів провідниковій промисловості

Співробітники університетів Пердью, Санта-Клари, Портленда та Пенсільванії створили штучну платформу, де машини зможуть постійно навчатися. Апаратну частину цього пристрою можна будь-якої миті перепрограмувати за допомогою електричних імпульсів, повідомляє Technology Networks.

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"Мозок живих істот може постійно вчитися протягом усього життя, — пояснює Шрірам Раманатан із університету Пердью. — На відміну від живого мозку, який постійно формує нові зв'язки між нейронами, щоб забезпечити можливість навчання, схеми на комп'ютерному чипі не змінюються. Схема, яку машина використовувала роками, нічим не відрізняється від схеми, що спочатку була побудована для машини на заводі".

Так було раніше, але тепер Раманатан зі своєю командою створили нову апаратну частину.

Це невеликий прямокутний пристрій, виготовлений із матеріалу, званого нікелатом перовскіту, який дуже чутливий до водню. Застосування електричних імпульсів із різною напругою дозволяє пристрої змінювати концентрацію іонів водню за наносекунди, створюючи стани, які, як виявили дослідники, можна порівняти з відповідними функціями в живому мозку.

Наприклад, коли в центрі пристрою більше водню, він може діяти як нейрон, окрема нервова клітина. З меншою кількістю водню в цьому місці пристрій служить синапсом, з'єднанням між нейронами, яке мозок використовує для зберігання пам'яті в складних нейронних ланцюгах.

Шляхом моделювання експериментальних даних дослідники показали, що внутрішня фізика цього пристрою створює динамічну структуру для штучної нейронної мережі, яка здатна ефективніше розпізнавати зразки та цифри порівняно зі статичною мережею.

Ця нейронна мережа використовує "резервуарні обчислення", які пояснюють, як різні частини мозку взаємодіють одна з одною та передають інформацію.

Дослідники з Пенсільванського державного університету також продемонстрували в цьому дослідженні, що в міру появи нових проблем динамічна мережа може "підбирати та вибирати", які схеми найкраще підходять для вирішення подібних проблем.

Оскільки команда змогла створити пристрій, використовуючи стандартні технології виготовлення, сумісні з напів провідниками, та працювати з пристроєм за кімнатної температури, професор Раманатан вважає, що цей метод може бути легко застосований у напів провідниковій промисловості.

Пристрій пройшов понад мільйон циклів перепрограмування і все ще показує високу надійність. Дослідники працюють над демонстрацією цих концепцій на великомасштабних тестових чипах, які будуть використовуватися для створення комп'ютера, натхненого людським мозком.

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