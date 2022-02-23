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"Чи то війська, чи то сарай": айтішник про плюси та мінуси системи моніторингу за військовими РФ

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солдат, військовий, бінокль, розвідка

Система автоматизованого моніторингу присутності російських військових формувань біля кордону України Kordon.io може принести як користь, так і шкоду, вважає Андрій Баранович.

KordonTech — волонтерський проєкт, який розробив систему автоматизованого моніторингу присутності російських військових формувань на кордоні України, — Kordon.io. Проєкт з'явився 20 лютого 2022 року, його метою є покращення якості та оперативності інформування ЗСУ та скорочення потоку дезінформації. Проте експерт із кібербезпеки, Андрій Баранович, вважає, що система, крім плюсів, має й низку недоліків. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я, якщо чесно, на супутникових знімках з роздільною здатністю в метри, не відрізню водокачку від балістичної ракети, це тільки здається, що можна подивитися на фотографії й відразу все зрозуміло. Поняття не маю, що зображено на цій фотографії, то чи війська, чи сарай", — написав Андрій.

Kordon.io, карти, супутник, знімок
Інформація системи Kordon.io

За словами фахівця, у 70-х роках минулого століття плівки зі знімками, зробленими розвідувальними супутниками, розглядали спеціально навчені люди, і всі їхні знахідки засекречені до 2040 року, що вкрай ускладнює обмін інформацією, і не дає швидко отримати кінцевий результат — перевагу, коли приймаєш політичні та військові рішення.

"З появою комерційних супутників і спритних комп'ютерів галявина спецслужб стала значно плоскішою", — зазначає Андрій.

Баранович вважає, що технічний прогрес, з одного боку, зіграв на руку спецслужбам та військовим — більше очей, більше даних, миттєва публікація без обмежень через секретність. Але з іншого боку — все не так уже й райдужно.

"Можуть бути (і обов'язково будуть) помилки, і навіть якщо все правильно, то, по-перше, розвідка витрачає час на повторну перевірку даних замість того, щоб займатися власною роботою, по-друге, миттєва публікація може спровокувати події. Ми знаємо, що вони знають, що ми знаємо, але простору для маневру немає, бо все вже лежить в Інтернеті», — наголошує фахівець.

Ще одна проблема – довіра/недовіра до отриманої інформації.

"Навіть зламана пошта, що дає вікно на вигляд думки супротивника, сама собою нічого не означає, — там можуть бути нездійсненні (й нереалізовані) плани, і всі види когнітивних спотворень", — попереджає Андрій.

"Так що з приводу Kordon.io мені особисто хотілося б більше дізнатися про методологію, тому що для мене ці скриншоти виглядають як тест Роршаха, не кажучи вже про навмисну або ненавмисну дезінформацію", — підсумував фахівець.