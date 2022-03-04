Чип нового покоління не дасть хакерам вкрасти інформацію з вашого смартфона

Процесор, розмір якого менший за ніготь, можна вбудувати у смартгодинник, смартфон або планшет та він здатний захистити від електромагнітних атак.

Співробітники Массачусетського технологічного інституту розробляють процесор нового типу, що здатний запобігти атакам, спрямованим на збір інформації через непряме використання системи або обладнання. Про це повідомляє scitechdaily.com.

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"У кіно, коли злодій хоче відкрити замкнений сейф, він відстежує клацання замка — так він розуміє, що, можливо, поворот замка в певному напрямку допоможе йому підібрати код. Так само відбувається атака по сторонніх каналах. Це просто використання інформації для прогнозування того, що відбувається всередині пристрою", — говорить Саурав Маджі, аспірант кафедри електротехніки та інформатики Массачусетського технологічного інституту.

Сучасні методи запобігання атакам по побічних каналах енергомісткі, тому їх не застосовують для пристроїв Інтернет речей (IoT), таких як розумний годинник, наприклад.

Сурав Маджі та його співробітники створили інтегральну мікросхему, яка може захищати від атак по сторонніх каналах, споживаючи водночас набагато менше енергії, ніж типова технологія, яку застосовують в таких випадках. Процесор, розмір якого менший за ніготь, можна вбудувати в смартгодинник, смартфон або планшет. Пристрій забезпечуватиме безпеку пристроїв, проводячи обчислення на базі машинного навчання і ґрунтуючись на показниках спеціальних датчиків.

Чип застосовує так звані порогові обчислення. Тобто його нейронна мережа не працює з фактичними даними, а дані спочатку розбиваються на унікальні випадкові компоненти, мережа обробляє їх окремо у випадковому порядку, перш ніж обчислити результат. За словами Маджі, під час використання цього методу витік інформації з пристрою відбувається випадково, тому жодну фактичну інформацію не розповсюджують сторонні канали.

Забезпечуючи значний захист від атак по сторонніх каналах живлення, мікросхема вимагає в 5,5 раза більше енергії та в 1,6 раза більше площі кристала, ніж звичайний чип. На цьому етапі вчені намагаються розв'язати цю проблему.

Вони також протестували свій чип, встановивши його в медичний датчик, щоб переконатися, що він працюватиме в реальних умовах. Процесор — гнучкий, його можна запрограмувати на будь-який сигнал, який користувач хоче проаналізувати, пояснює Маджі.

У майбутньому дослідники сподіваються застосувати свій підхід до електромагнітних атак по сторонніх каналах. Від таких атак складніше захиститися, оскільки хакеру не потрібний фізичний пристрій для збирання прихованої інформації.

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