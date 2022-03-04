Чип нового поколения не даст хакерам украсть информацию из вашего смартфона

Процессор размером меньше ногтя может быть встроен в смарт-часы, смартфон или планшет и способен защитить от электромагнитных атак.

Сотрудники Массачусетского технологического института разрабатывают процессор нового типа, способный предотвратить атаки, направленные на сбор информации путем косвенного использования системы или оборудования. Об этом сообщает scitechdaily.com.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

"В кино, когда вор хочет открыть запертый сейф, он отслеживает щелчки замка — так он понимает, что, возможно, поворот замка в определенном направлении поможет ему подобрать код. Таким же образом происходит атака по сторонним каналам. Это просто использование информации для прогнозирования того, что происходит внутри устройства", — говорит Саурав Маджи, аспирант кафедры электротехники и информатики Массачусетского технологического института.

Современные методы предотвращения атак по побочным каналам энергоемкие, поэтому они не применимы для устройств Интернета вещей (IoT), таких как умные часы, к примеру.

Сурав Маджи и его сотрудники создали интегральную микросхему, которая может защищать от атак по сторонним каналам, потребляя при этом гораздо меньше энергии, чем типичная технология, применяемая в таких случаях. Процессор размером меньше ногтя может быть встроен в смарт-часы, смартфон или планшет. Устройство будет обеспечивать безопасность устройств, проводя вычисления на базе машинного обучения и основываясь на показателях специальных датчиков.

Чип применяет так называемые пороговые вычисления. То есть, его нейронная сеть не работает с фактическими данными, а данные сначала разбиваются на уникальные случайные компоненты, сеть обрабатывает их по отдельности в случайном порядке, прежде чем вычислить результат. По словам Маджи, при использовании этого метода утечка информации из устройства происходит случайным образом, поэтому никакая фактическая информация не распространяется по сторонним каналам.

Обеспечивая значительную защиту от атак по сторонним каналам питания, микросхема требует в 5,5 раз больше энергии и в 1,6 раза больше площади кристалла, чем обычный чип. На данном этапе ученые пытаются решить эту проблему.

Они также протестировали свой чип, установив его в медицинский датчик, чтобы убедиться, что он будет работать в реальных условиях. Процессор — гибкий и может быть запрограммирован на любой сигнал, который пользователь хочет проанализировать, объясняет Маджи.

В будущем исследователи надеются применить свой подход к электромагнитным атакам по сторонним каналам. От таких атак сложнее защититься, так как хакеру не нужно физическое устройство для сбора скрытой информации.

Ранее мы сообщали о том, что группа v0g3lsec заявила о взломе веб-ресурса Института космических исследований и об утечке данных Роскосмоса.