У Мінцифри запропонували перенести основні держсервіси у "хмари": що відомо

Хмарні технології дозволять знизити ризик корупції при закупівлі обладнання та навантаження на держбюджет, вважає Михайло Федоров.

У середу, 16 березня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про хмарні послуги. Така законодавча ініціатива дозволить застосовувати хмарні послуги в держорганах та знизить корупційні ризики при закупівлі обладнання. Більше того, також зменшаться витрати з бюджету. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

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"Хмарні технології дозволять зменшити навантаження на органи влади та місцевого самоврядування, відповідальні за експлуатацію державних інформаційних систем", — пояснив Федоров, додавши, що для автономної обробки інформації потрібно періодично нарощувати обчислювальні та людські ресурси.

Міністр послався на дані The Economist, згідно з якими, обсяги цифрової інформації зростають удесятеро після кожних п'яти років.

"Отже, пропонуємо запровадити принцип Cloud First: перенести основні державні ІТ-сервіси у хмару", — із таким закликом звернувся міністр до своєї аудиторії.

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