Збій у роботі Укртелекому: мережа зазнала наймасштабнішої кібератаки з початку війни

Провайдеру довелося відключити більшість клієнтів, щоб зберегти зв'язок для військових і критичної інфраструктури України. Підключення вже відновлюють.

У роботі оператора зв'язку "Укртелеком" стався масштабний збій через атаку хакерів. Про це через офіційний Telegram-канал повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

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За словами голови відомства Юрія Щиголя, 28 березня мережа "Укртелекому" зазнала масової ворожої кібератаки. Провайдер тимчасово обмежив надання послуг більшості користувачів і бізнес-клієнтів, щоб зберегти свою інфраструктуру та зв'язок для військових, а також об'єктів критичної інфраструктури.

Держспецзв'язок наголошує, що оперативно відреагувала на кібератаку та змогла її відбити. Наразі "Укртелеком" відновлює доступ своїх клієнтів до Інтернету.

Моніторинговий сервіс NetBlocks зафіксував великий збій у роботі мереж "Укртелекому". Згідно з отриманими даними, підключення впало на 13% порівняно з довоєнним рівнем, і відновилося приблизно через 15 годин несправності.

Директор NetBlocks Альп Токер заявив Forbes, що "поступова втрата зв'язку" була викликана очевидно не відключенням електрики або пошкодженням кабелю. За оцінкою фахівця, кібератака стала наймасштабнішою від початку вторгнення Росії.

"Нова атака глибоко підірвала зв'язок України в національному масштабі, а також збільшила тривалість і вплив. На відміну від хвилі відключень та збоїв у найбільш "гарячих" зонах конфлікту, цей удар завдано по центру національного оператора країни, і вони (українці, — ред.), схоже, щосили намагаються пом'якшити інцидент", — прокоментував він.

Пресслужба "Укртелекому" у Facebook підтвердила, що вранці 28 березня спостерігалися складнощі з встановленням нових Інтернет-сесій. Як заявила компанія, критична інфраструктура та національна мережа продовжують працювати, а телекомунікаційні послуги доступні у всіх областях України, крім Луганської області, де фахівці намагаються відновити зв'язок.

Раніше експерти RIPE Labs розповіли, що відключення Інтернету в Україні Росією практично неможливе. Розгалужені мережі та велика кількість незалежних провайдерів створили в країні одну з найнадійніших мереж світу, де немає уразливих місць. Масштабні проблеми в роботі Інтернету можуть виникнути внаслідок масштабного вимкнення електроенергії.

Писали також, що український провайдер "Ланет" підключив свою мережу до супутникового Інтернету Starlink, отримавши термінали й антени. Як зазначила компанія, обладнання стане своєрідним страхуванням, яке перекриє критичні потреби мережі у разі пошкоджень внаслідок бойових дій.