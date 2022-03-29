Хакери атакують державні органи України: Сert-UA розповіла про загрозу

Зловмисники відправляють держслужбовцям файли з інформацією про зарплати, в яких закодовано шкідливі програми GraphSteel та GrimPlant.

Урядова команда з реагування на комп'ютерні загрози (CERT-UA) зафіксувала атаку хакерів на державні органи України. Експерти розповіли подробиці на офіційному сайті.

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Вони виявили, що зловмисники розповсюджували серед співробітників електронні листи, під назвою "Заборгованість із зарплати". До нього прикріплений документ-таблиця формату "xls" з такою ж назвою, що містить статистичні дані та макрокоманду (макрос) — програмний алгоритм дій, записаний користувачем, а також додаток як дані, зашифровані за допомогою hex — шістнадцяткового коду байта.

Після активації макрос декодує дані та створює на комп'ютері жертви виконавчий EXE-файл під назвою EXE-файл "Base-Update.exe" і відразу ж його запускає — це програма, написана мовою програмування GoLang. Вона завантажує та запускає ще один завантажувач, який зі свого боку активує шкідливі програми GraphSteel та GrimPlant. Хакерську атаку пов'язують із групою UAC-0056.

Як пояснила CERT-UA, GraphSteel є шкідливою програмою, написаною мовою GoLang, яка визначає базову інформацію про комп'ютер (hostname, username, IP-адресу). Вона передає хакерам дані для автентифікації в системі, також може виконувати деякі команди й вивантажувати файли.

GrimPlant також розроблена на GoLang для збору інформації про комп'ютер та виконання команд, отриманих із сервера управління. Як протокол використовують gRPC (Protocol Buffers+HTTP/2+SSL). Адреса сервера управління передають як аргумент у командному рядку.

У своєму Телеграм-каналі Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації закликала одержувачів таких листів не відкривати їх, а зв'язуватися із CERT-UA електронною поштою.

Раніше фахівці з CERT-UA розповіли, як захистити гаджети від злому російськими військовими. В умовах війни кожен користувач перебуває під загрозою, тому повинен поводитися дуже обережно та використовувати всі доступні заходи безпеки.

Писали також, що російські хакери 60 разів атакували критичну інфраструктуру України з 15 до 22 березня. Вони використовували шкідливе ПЗ чотирьох типів, але так і не досягли успіху.