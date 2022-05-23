У Шотландії створили унікальний гідравлічний дрон: у чому особливості пристрою (відео)

БПЛА здатний підняти та транспортувати вантаж вагою до 95 кг і подолати відстань у 900 км.

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БПЛА, сконструйований шотландськими інженерами, працює завдяки двигуну Rotax і гідравлічним двигунам із похилою віссю. Подробиці про апарат розповіло видання newatlas.com.

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Пристрій, який отримав назву Flowcopter, обіцяє дальність польоту 900 км і більше 6 годин автономної роботи, а також величезне максимальне корисне навантаження 150 кг. Він створений для доставки вантажів у віддалені населені пункти та на прибережні нафтові вежі, а також для участі в пошуково-рятувальних операціях і для застосування в сільському господарстві.

Інженери вирішили, що для таких завдань акумулятори, як двигуни внутрішнього згоряння, не підходять. Тому вони вирішили запустити авіаційний двигун Rotax за допомогою цифрового поршневого насоса, який може швидко й точно регулювати тиск, що подається на гідравлічні двигуни з високим крутним моментом, що рухають кожен гвинт.

[ + – ] Випробування БПЛА Flowcopter

Останніми місяцями компанія Flowcopter активно тестує пристрій. Він здатний ширяти в повітрі, маючи на борту 95-кілограмовий вантаж. Поки що пристрій, перебуваючи в повітрі, не настільки стабільний, як деякі eVTOL, що пройшли льотні випробування. Тестують його зі страховкою. Поки що неясно, чи коливання апарату пов'язані під час польоту з проблемами в його управлінні, чи з тим, що поршневий насос дещо запізнюється.

"Використання викопного палива зробили цей пристрій чимось на кшталт "динозавра" ще до того, як він надійшов на ринок, але, правду кажучи, такі БПЛА споживають менше палива, ніж гелікоптери, та й ризиків для пілотів немає. Однозначно, дрон такої конфігурації має право на життя", — підсумувало ЗМІ.

Раніше ми повідомляли про те, що в РФ створили апарат, покликаний знищувати дрони.