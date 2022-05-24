На півдні України зник зв'язок операторів "Київстар" і Vodafone: що відбувається

Проблеми з інтернетом і роботою стільникового зв'язку спостерігаються у Херсонській і Запорізькій областях.

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24 травня в Херсонській і Запорізькій областях зник мобільний зв'язок, який надають оператори "Київстар" та Vodafone. Фокус з'ясував, що сталося.

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Проблеми зі зв'язком у Запорізькій області спостерігаються вже кілька днів. Так, 19 травня в офіційному телеграм-каналі Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що "…в Мелітополі запрацював російський інтернет-провайдер, але при цьому в людей виникають проблеми з доступом до сторінок у Facebook". Цю інформацію в адміністрації отримали із соцмереж.

"Ймовірно, так, російські загарбники намагаються позбавити мелітопольців не лише правдивих новин про Україну, а й спілкування з рідними на вільній від росіян території", — йдеться у повідомленні.

21 травня адміністрація інформувала про те, що Сили оборони Запорізького краю разом із представниками Руху Опору знищили станції радіолокацій росіян, які глушили зв'язок і проводили розвідку біля Мелітополя. 23 травня представники Запорізької обласної військової адміністрації написали у телеграм-каналі, що на напрямку Херсон — Мелітополь проводяться роботи з відновлення волоконно-оптичних ліній зв'язку, завдяки чому "вдалося покращити забезпечення населення зв'язком, зокрема мобільним, у Запорізькій області", — писали чиновники. Але вже 24 травня місцеве видання "РІА Мелітополь" повідомило в Telegram про проблеми з інтернетом від "Київстар" у Мелітополі та Бердянську. Пізніше ЗМІ показало відеозапис із переміщенням російських армійських вантажівок у Мелітополі й припустило, що мобільний зв'язок у місті "заглушили" через передислокацію ЗС РФ.

Цього ж дня, 24 травня, приблизно об 11 годині, кореспондент "Суспільне Херсон" повідомив про проблеми зі зв'язком у Херсоні. За його словами, неполадки сталися в мережах "Київстар" і Vodafone, а приблизно водночас у місті пролунали вибухи. Через годину кореспондент заявив, що в окуповане місто повернувся зв'язок "Київстар", але не Vodafone.

На офіційній сторінці Vodafone у Facebook користувачі поскаржилися на відсутність зв'язку в Херсоні та Бердянську. У коментарі Фокусу пресслужба оператора розкрила подробиці події:

"Причини тимчасової відсутності сервісу — обрив волоконно-оптичної лінії зв'язку. Питання в роботі, поки не можемо повідомити про терміни відновлення. Фахівці компанії роблять все, щоб якнайшвидше відновити роботу сервісів".

Фокус також звернувся за коментарем до компанії "Київстар", але на момент написання матеріалу не отримав відповіді. Слідкуйте за нашими новинами й оновленнями.

Варто зазначити, що два тому користувач Дарія Шумакова поскаржилася на проблеми з мережею lifecell у коментарях на офіційній сторінці оператора у Facebook: "Чому з вчорашнього дня немає зв'язку в Запорізькій області смт Новомиколаївка, Новомиколаївський район?". 20 травня абонент lifecell Віктор Дубинець повідомив під іншим дописом про відсутність зв'язку в селі Новоіванівка в Мелітопольському районі Запорізької області.

Наприкінці квітня у Херсонській області зник мобільний зв'язок від усіх українських операторів. На неполадки поскаржилися мешканці самого Херсона, а також Каховського району, Новотроїцької та Чаплинської громад, у мережі з'явилася інформація про те, що окупанти мають намір запустити власну мережу. Лише 3 травня співробітниця пресслужби компанії "Київстар" Ірина Леліченко заявила про поновлення українського зв'язку в Херсоні.

Нещодавно президент "Київстар" Олександр Комаров розповів, чому РФ не зможе контролювати зв'язок в Україні. За його словами, оператори віддалено стежать за вежами навіть на окупованих територіях і можуть віддалено відключити їх у разі потреби.