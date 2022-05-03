"Київстар" відновив мобільний зв'язок у Херсоні, — пресслужба

Співробітники оператора підтвердили, що в окупованому місті знову працює українська мобільна мережа.

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Мобільний зв'язок у тимчасово окупованому російськими військами Херсоні відновлено. Про це повідомила пресофіцерка компанії "Київстар" Ірина Леліченко на своїй сторінці у Facebook.

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— Скажи мені три найважливіші слова.

— У Херсоні є зв'язок", — написала Леліченко.

Зазначимо, що 30 квітня на Херсонщині зник мобільний зв'язок. Це торкнулося всіх українських операторів. У Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплінській громадах мирні жителі почали скаржитися на неможливість здійснювати та приймати дзвінки. Тоді у компанії Vodafone заявили, що це не аварія, а в телеграм-каналах почали розповсюджувати інформацію про те, що російські окупанти готуються запустити власний мобільний зв'язок, як це раніше сталося у Бердянську Запорізької області.

Раніше Фокус розповідав, як захиститися, якщо південні регіони України можуть бути підключені до російського інтернету, і витік персональних даних може стати неминучим. За даними Netblocks, окупанти перенаправили трафік херсонського провайдера Skynet російським "Міранда Медіа" та "Ростелеком".

Також ми розповідали, як українцям уникнути стеження від ФСБ. Завдяки перенаправленню трафіку до Росії спецслужби країни-агресора зможуть віддалено відслідковувати дії українських користувачів.

Нагадаємо, в Україні запустили національний роумінг, через що Фокус розповідав, як підключитися до іншого оператора, якщо немає зв'язку. Ви можете переключитись на будь-якого мобільного оператора всередині України, якщо мережа вашого оператора буде недоступна. Поки що роумінг працює у 10-ти областях України.