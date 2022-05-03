"Киевстар" восстановил мобильную связь в Херсоне, - пресс-служба

Сотрудники оператора подтвердили, что в оккупированном городе снова работает украинская мобильная сеть.

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Мобильная связь во временно оккупированном российскими войсками Херсоне восстановлена. Об этом сообщила пресс-офицер компании "Киевстар" Ирина Леличенко на своей странице в Facebook.

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"— Скажи мне три самых важных слова.

— В Херсоне есть связь", — написала Леличенко.

Отметим, что 30 апреля в Херсонской области пропала мобильная связь. Это коснулось абсолютно всех украинских операторов. В Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской общинах мирные жители начали жаловаться на невозможность совершать и принимать звонки. Тогда в компании Vodafone заявили, что это не авария, а в телеграм-каналах начали распространять информацию о том, что российские оккупанты готовятся запустить собственную мобильную связь, как это ранее произошло в Бердянске Запорожской области.

Ранее Фокус рассказывал, как защититься, в случае, если южные регионы Украины могут быть подключены к российскому интернету, и утечка персональных данных может стать неизбежной. По данным Netblocks, оккупанты перенаправили трафик херсонского провайдера Skynet российским "Миранда Медиа" и "Ростелеком".

Также мы рассказывали, как украинцам избежать слежки от ФСБ. Благодаря перенаправлению трафика в Россию, спецслужбы страны-агрессора смогут удаленно отслеживать действия украинских пользователей.

Напомним, в Украине запустили национальный роуминг, в связи с чем Фокус рассказал, как подключиться к другому оператору, если нет связи. Вы можете переключиться на любого мобильного оператора внутри Украины, если сеть вашего оператора будет недоступна. Пока роуминг работает в 10-ти областях Украины.