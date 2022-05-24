На юге Украины пропала связь операторов "Киевстар" и Vodafone: что происходит

Проблемы с Интернетом и работой сотовой связи наблюдаются в Херсонской и Запорожской областях.

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24 мая в Херсонской и Запорожской областях пропала мобильная связь, которую предоставляют операторы "Киевстар" и Vodafone. Фокус выяснил, что произошло.

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Проблемы со связью в Запорожской области наблюдаются вот уже несколько дней. Так, 19 мая в официальном телеграм-канале Запорожская областная военная администрация сообщила, что "…в Мелитополе заработал российский интернет-провайдер, но при этом у людей возникают проблемы с доступом к страницам в Facebook". Эту информацию в администрации получили из соцсетей.

"Вероятно, таким образом, российские захватчики пытаются лишить мелитопольцев не только правдивых новостей об Украине, но и общения с родными на свободной от россиян территории", — говорится в сообщении.

21 мая администрация информировала о том, что Силы обороны Запорожского края вместе с представителями Движения Сопротивления уничтожили радиолокационные станции россиян, которые глушили связь и проводили разведку около Мелитополя. 23 мая представители Запорожской областной военной администрации написали в телеграм-канале, что на направлении Херсон – Мелитополь проводятся работы по восстановлению волоконно-оптических линий связи, благодаря чему "удалось улучшить обеспечение населения связью, в том числе мобильной, в Запорожской области", — писали чиновники. Но уже 24 мая местное издание "РИА Мелитополь" сообщило в Telegram о проблемах с Интернетом от "Киевстар" в Мелитополе и Бердянске. Позже СМИ показало видеозапись с перемещением российских армейских грузовиков в Мелитополе и предположило, что мобильную связь в городе "заглушили" из-за передислокации ВС РФ.

В этот же день, 24 мая около 11 часов, корреспондент "Суспільне Херсон" сообщил о проблемах со связью в Херсоне. По его словам, неполадки произошли в сетях "Киевстар" и Vodafone, а примерно в то же время в городе раздались взрывы. Спустя около часа корреспондент заявил, что в оккупированном городе вернулась связь "Киевстар", но не Vodafone.

На официальной странице Vodafone в Facebook пользователи пожаловались на отсутствие связи в Херсоне и Бердянске. В комментарии Фокусу пресс-служба оператора раскрыла подробности произошедшего:

"Причины временного отсутствия сервиса – обрыв волоконно-оптической линии связи. Вопрос в работе, пока не можем сообщить о сроках восстановления. Специалисты компании делают все, чтобы поскорее возобновить работу сервисов".

Фокус также обратился за комментарием в компанию "Киевстар", но на момент написания материала не получил ответа. Следите за нашими новостями и обновлениями.

Стоит отметить, что два назад пользователь Дарья Шумакова пожаловалась на проблемы с сетью lifecell в комментариях на официальной странице оператора в Facebook: "Почему со вчерашнего дня нет связи в Запорожской области пгт Новониколаевка, Новониколаевский район?". 20 мая абонент lifecell Виктор Дубинец сообщил под другим постом об отсутствии связи в cеле Новоивановка Мелитопольском районе Запорожской области.

В конце апреля в Херсонской области пропала мобильная связь от всех украинских операторов. На неполадки пожаловались жители самого Херсона, а также Каховского района, Новотроицкой и Чаплинской общин, в Сети появилась информация о том, что оккупанты собираются запустить собственную сеть. Лишь 3 мая сотрудница пресс-службы компании "Киевстар" Ирина Леличенко заявила о возобновлении украинской связи в Херсоне.

Недавно президент "Киевстар" Александр Комаров рассказал, почему РФ не сможет контролировать связь в Украине. По его словам, операторы удаленно следят за вышками даже на оккупированных территориях и могут удаленно отключить их в случае необходимости.