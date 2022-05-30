Росія випускатиме чипи рівня 2000-х років, натомість за "суверенними" технологіями

На практиці 90-нанометрові "Ельбруси" підійдуть хіба що для касових апаратів або для "якогось спецзастосування".

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Росія "вирішила перенести" виробництво чипів з тайванської фабрики TSMC до міста Зеленоград. Про це повідомляє 3dnews.ru з посиланням на РБК.

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Топменеджер російського виробника електроніки АТ "МЦСТ" Костянтин Трушкін розповів виданню, що компанія має на меті перенести виробництво чипів із Тайваню до Росії. За його словами, процесори могли б виготовляти на потужностях фабрики "Мікрон", розташованої в місті Зеленограді.

РБК зазначає, що чипи "Ельбрус", які розробляє "МЦСТ", випускав тайванський виробник TSMC. Проте TSMC "на початку березня припинила співпрацю з вітчизняним розробником", пише ЗМІ, тому постачання нових партій "Ельбрус" та чипів "Байкал" (розробляє АТ "Байкал Електронікс") припинилися. З цієї причини російські розробники "вирішили перенести виробництво" до РФ.

Насправді TSMC перестала співпрацювати з підприємствами, що базуються в Росії, після того, як уряд цієї країни наказав своїм військам напасти на Україну. У TSMC не хотіли зв'язуватися з токсичною країною, а також дотримувалися умов санкцій, накладених ЄС та США. Річ у тому, що хоча виробляються чипи на тайванських потужностях, технології, завдяки яким процесори виготовляються, запатентовані, переважно в США та права на них належать або американським компаніям, або громадянам США. Подальша співпраця з РФ може мати негативні наслідки, оскільки компанія, яка порушила санкції, сама під них підпадає та ризикує втратити клієнтів.

3dnews.ru повідомляє, що раніше для "МЦСТ" випускали чипи за 16-нанометровим — 130-нанометровим техпроцесам. Замовниками цієї електроніки були "переважно силові та державні відомства". Зазначимо, що на світовий ринок чипи, створені за 16-нанометровим техпроцесом, вийшли у 2014 році. А щодо 130-нанометрового техпроцесу, то за такою технологією процесори випускали на початку 2000-х.

У матеріалі йдеться, що "Мікрон" дозволяє випускати процесори за технологією 90 нм, але разом з тим на шляху дійсно масового виробництва є певні проблеми". Тільки через три роки "Мікрон" із Зеленограда буде здатний випускати процесори 180-90 нм тиражем у 6 тис. Зараз потужності дозволяють виготовляти продукції рівно вдвічі менше. На цей час, у РФ можуть створювати чипи, характеристики яких такі ж, як у тих, які випускали у 1999(180-нм техпроцес інженери Intel освоїли у 1999 році — ред.). Щоб збільшити виробництво, росіянам "потрібно близько 10 млрд руб. до 2030 року", — пише 3dnews.ru.

"Ймовірно, кошти отримають у межах спеціального нацпроєкту з розвитку електроніки. До речі, на перенесення виробництва "Ельбрусів" на потужності "Мікрона" також знадобиться час і кошти — не менш як рік і кілька мільярдів рублів", — йдеться в матеріалі.

Трушкін зазначив, що російське виробництво дасть змогу "створювати гідні процесори із суверенними російськими технологіями для критичної інформаційної інфраструктури, сфери інформаційної безпеки та інших ринків". Проте джерело РБК, яке побажало залишитися неназваним, повідомило, що навіть 28-нм техпроцес (не кажучи вже про 16-нм) Росія забезпечити не зможе ні самостійно, ні за допомогою інших держав. Джерело наголосило, що 90-нанометрові "Ельбруси" підійдуть "хіба що для тонких клієнтів (тонкий клієнт — комп'ютер, завдання якого переносити завдання з обробки інформації на сервер, — ред.), касових апаратів або для якогось спецзастосування".

Раніше ми повідомляли про те, що виробники процесорів із РФ потрапили під санкції — всі до одного.