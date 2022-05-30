Россия будет выпускать чипы уровня 2000-х годов, зато по "суверенным" технологиям

На практике 90-нанометровые "Эльбрусы" подойдут разве что для кассовых аппаратов или для "какого-то спецприменения".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Россия "решила перенести" производство чипов с тайваньской фабрики TSMC в город Зеленоград. Об этом сообщает 3dnews.ru со ссылкой на РБК.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Топ-менеджер российской производителя электроники АО "МЦСТ" Константин Трушкин рассказал изданию, что компания намерена перенести производство чипов с Тайваня в Россию. По его словам, изготавливаться процессоры могли бы на мощностях фабрики "Микрон", расположенной в городе Зеленограде.

РБК отмечает, что чипы "Эльбрус", которые разрабатывает "МЦСТ", выпускались тайваньским производителем TSMC. Однако TSMC "в начале марта прекратила сотрудничество с отечественным разработчиком", пишет СМИ, поэтому поставки новых партий "Эльбрус" и чипов "Байкал" (разрабатываются АО "Байкал Электроникс") прекратились. По этой причине российские разработчики "решили перенести производство" в РФ.

На самом деле TSMC перестала сотрудничать с предприятиями, базирующимися в России, после того, как правительство этой страны отдало приказ своим войскам напасть на Украину. В TSMC не хотели связываться с токсичной страной, а также следовали условиям санкций, наложенным ЕС и США. Дело в том, что хотя производятся чипы на тайваньских мощностях, технологии, благодаря которым процессоры изготавливаются, запатентованы, преимущественно в США и права на них принадлежат либо американским компаниям, либо гражданам США. Дальнейшее сотрудничество с РФ может иметь негативные последствия, так как компания, нарушившая санкции, сама под них подпадает и рискует потерять клиентов.

3dnews.ru сообщает, что ранее для "МЦСТ" выпускали чипы по 16-нанометровому — 130-нанометровому техпроцессам. Заказчиками этой электроники были "преимущественно силовые и государственные ведомства". Отметим, что на мировой рынок чипы, созданные по 16-нанометровому техпроцессу, вышли в 2014 году. А что касается 130-нанометрового техпроцесса, то по такой технологии процессоры выпускали в начале 2000-х.

В материале говорится, что "Микрон" позволяет выпускать процессоры по технологии 90 нм, но при этом на пути действительно массового производства есть определенные проблемы". Только через три года "Микрон" из Зеленограда будет способен выпускать процессоры 180-90 нм тиражом в 6 тыс. ежемесячно. Сейчас мощности позволяют изготавливать продукции ровно в два раза меньше. На данный момент, в РФ могут создавать чипы, характеристики которых сравнимы с теми, что выпускались в 1999 году (180-нм техпроцесс был освоен инженерами Intel в 1999 году, — ред.). Чтобы увеличить производство, россиянам "потребуется порядка 10 млрд руб. до 2030 года", — пишет 3dnews.ru.

"Вероятно, средства будут получены в рамках специального нацпроекта по развитию электроники. К слову, на перенос производства "Эльбрусов" на мощности "Микрона" также потребуется время и средства — не менее года и несколько миллиардов рублей", — говорится в материале.

Трушкин отметил, что российское производство даст возможность "создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры, сферы информационной безопасности и других рынков". Правда, в чем уникальность "суверенных" технологий, он не пояснил.

Однако источник РБК, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что даже 28-нм техпроцесс (не говоря уже о 16-нм) Россия обеспечить не сможет, ни самостоятельно, ни при помощи других государств. Источник подчеркнул, что 90-нанометровые "Эльбрусы" подойдут "разве что для тонких клиентов (тонкий клиент — компьютер, задача которого переносить задачи по обработке информации на сервер, — ред.), кассовых аппаратов или для какого-то спецприменения".

Ранее мы сообщали о том, что производители процессоров из РФ попали под санкции — все до единого.